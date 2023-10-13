الرحلة إلى الكويكب النفسي: ما تحتاج إلى معرفته

تأخر إطلاق المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا إلى حزام الكويكبات بسبب سوء الأحوال الجوية. يتوق العلماء لاستكشاف الكويكب سايكي، الذي قد يكون جسمًا معدنيًا وربما قلب كوكب صغير.

ومن المقرر الإطلاق يوم الجمعة الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت الشرقي من مركز كينيدي للفضاء. سيتم حمل المركبة الفضائية بواسطة صاروخ SpaceX's Falcon Heavy. يمكنك مشاهدة الإطلاق مباشرة على تلفزيون ناسا وقناة الوكالة على اليوتيوب.

هناك فرصة إطلاق فورية كل يوم، وتُظهر توقعات الطقس يوم الجمعة فرصة بنسبة 85 بالمائة لنجاح الإطلاق. ويجب إطلاق المهمة بحلول 25 أكتوبر لضمان وصول المركبة الفضائية إلى الكويكب.

تم اكتشاف Psyche، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، في عام 1852. وتشير الملاحظات على مر السنين إلى أن Psyche يختلف عن الكويكبات الأخرى في المنطقة الواقعة بين المريخ والمشتري. ويبدو أنه مصنوع في الغالب من المعدن، لكن القياسات الأخيرة تشير إلى أنه قد يحتوي أيضًا على صخور أو مساحة فارغة.

ستستخدم المركبة الفضائية Psyche جاذبية المريخ كمقلاع في مايو 2026 لدفع نفسها نحو الكويكب. ومن المتوقع أن يصل إلى Psyche في أغسطس 2029 بعد السفر لمسافة 2.2 مليار ميل. وستقضي المركبة الفضائية 26 شهرًا على الأقل في مدار حول الكويكب، لإجراء دراسات مختلفة واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات.

مصادر:

- ناسا

- اوقات نيويورك