ناسا تطلق بنجاح مهمة Psyche لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن

حققت وكالة ناسا إطلاقًا ناجحًا لمهمة Psyche، التي تهدف إلى استكشاف كويكب غني بالمعادن الثمينة مثل الذهب والماس والبلاتين. تم إطلاق المركبة الفضائية Psyche في 13 أكتوبر الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، على متن صاروخ فالكون هيفي.

يمثل هذا علامة فارقة مهمة لـ SpaceX’s Falcon Heavy، حيث إنها أول مهمة بين الكواكب للصاروخ وأيضًا أول مهمة علمية لبرنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا. هبطت معززات فالكون هيفي الجانبية بنجاح على الأرض في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، مما جعل هذا الهبوط الرابع لكل معزز.

وستنطلق المركبة الفضائية في رحلة مدتها ست سنوات تغطي مسافة تقارب 3.6 مليار كيلومتر للوصول إلى الكويكب المسمى Psyche، الذي يدور حول الشمس بين المريخ والمشتري. ستوفر هذه المهمة لوكالة ناسا الفرصة لاستكشاف عالم يتكون أساسًا من المعدن، وتحديدًا النوى الحديدية.

خلال الرحلة التي تستغرق ست سنوات تقريبًا، ستجري وكالة ناسا أول عرض للاتصالات البصرية خارج القمر باستخدام تقنية الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC). ستعمل DSOC خلال العامين الأولين من المهمة وستتيح الاتصالات البصرية على مسافات أكبر بكثير مما كان ممكنًا في السابق.

بالإضافة إلى DSOC، تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche بالعديد من الأدوات، بما في ذلك جهازي تصوير متعدد الأطياف، ومقياسي مغناطيسية، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترونات. وستساعد هذه الأدوات في رسم الخرائط ودراسة تكوين الكويكب عند وصوله.

ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية Psyche إلى الكويكب Psyche في عام 2029، بعد رحلة بحرية تعمل بالطاقة الشمسية. وسيقضي المسبار 26 شهرًا في مدار حول الكويكب، لإجراء دراسات مكثفة لتعزيز فهمنا لتكوين قلوب الكواكب.

المصادر: ناسا، سبيس إكس