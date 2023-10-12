مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب ذو قلب معدني

تهدف مهمة ناسا سايكي، المقرر إطلاقها يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، إلى استكشاف الكويكب 16 سايكي، الذي يحتوي على نواة غنية بالمعادن. وسيتم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة صاروخ SpaceX Falcon Heavy ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في عام 2029.

الكويكب 16 Psyche، الذي سمي على اسم أميرة يونانية قديمة، هو كويكب ضخم من النوع M يدور حول الشمس في حزام الكويكبات الرئيسي. ويبلغ عرضه أكثر من 230 كيلومترًا ويحتوي على معادن مثل الحديد والكوبالت. هدف المهمة هو تحديد أصل 16 Psyche وما إذا كان مشابهًا للنواة الحديدية للكوكب.

للوصول إلى الكويكب بأمان، ستستخدم المركبة الفضائية Psyche الدفع بالطاقة الشمسية، والذي ينتج قوة دفع متواضعة ولكن يمكن أن تعمل بشكل مستمر على مدى فترات طويلة من الزمن. وتتطلب هذه التقنية ما يكفي من ضوء الشمس حتى تتمكن الألواح الشمسية للمركبة الفضائية من توليد الطاقة الكهربائية. وتستخدم مهمة أخرى تابعة لناسا، لوسي، هذا النوع من الدفع أيضًا.

تهدف مهمة Psyche إلى تحقيق هدفين رئيسيين. أولاً، يسعى إلى دراسة عملية تكوين الكواكب من خلال دراسة قلب الكوكب المكشوف. تحمل المركبة الفضائية مجموعة من الأدوات العلمية، بما في ذلك جهاز تصوير لرسم خريطة لسطح الكويكب، وتجربة الجاذبية لتحديد بنيته الداخلية، ومقياس الطيف لتحليل محتواه المعدني.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المهمة إلى التأكد من إمكانية استخراج المعادن في 16 Psyche. ونظرًا لطبيعة الكويكب الغنية بالمعادن، فقد أشارت إليه مجلة فوربس على أنه "كويكب تبلغ قيمته كوادريليون دولار". تتيح زيارة الكويكب للعلماء مباشرة اختبار النماذج الحالية لتكوين الكواكب.

في حالة نجاحها، ستوفر مهمة Psyche بيانات قيمة للعلماء لتحليل وتعميق فهمنا لتكوين الكواكب. ستحاول المركبة الفضائية أيضًا اكتشاف أي مجال مغناطيسي متبقي على الكويكب، مما يشير إلى أن الجزء الداخلي منه كان منصهرًا وخضع للتمايز.

في حين أن الرحلة إلى هذا الجسم الصغير تمثل تحديًا، فإن المهمة لديها القدرة على تحقيق اكتشافات علمية مهمة وربما فتح إمكانية استخراج المعادن الثمينة في الفضاء.

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