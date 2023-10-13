تجري المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا تجربة مثيرة باستخدام تكنولوجيا الليزر

بدأت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمتها لدراسة الكويكب الغني بالمعادن الذي يحمل نفس الاسم. بالإضافة إلى إجراء بحث علمي على الكويكب، ستقوم المركبة الفضائية أيضًا باختبار تقنية ليزر رائدة تسمى مشروع الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC). تهدف هذه التقنية التجريبية إلى نقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى المركبات الفضائية البعيدة، مما يوفر معدلات بيانات محسنة كثيرًا مقارنة بالاتصالات اللاسلكية التقليدية. يتمتع DSOC بالقدرة على إحداث ثورة في المهام المستقبلية، مما يسمح بنقل صور ومقاطع فيديو عالية الدقة من المريخ، على سبيل المثال.

يتكون نظام DSOC من جهاز إرسال واستقبال ليزر يعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة وكاميرا لعد الفوتون، والتي توجد في مظلة على المركبة الفضائية Psyche. سينقل جهاز الإرسال والاستقبال الليزري البيانات باستخدام ليزر بقوة 4 واط، بينما ستستقبل الكاميرا بيانات منخفضة السرعة من الأرض. سيتم اختبار هذه التكنولوجيا بعد حوالي 20 يومًا من إطلاقها، على الرغم من أنها ستكون بمثابة عرض تقني في المقام الأول. سيتم نقل بيانات المهمة التي جمعتها Psyche باستخدام الاتصالات اللاسلكية التقليدية.

يواجه DSOC العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى توجيه شعاع الليزر بدقة إلى محطة استقبال على الأرض مع تعويض الإشارة الضعيفة عبر مسافات شاسعة. ولاستقبال إشارات الليزر الضعيفة، سيتم استخدام أجهزة الكشف عن الأسلاك النانوية فائقة التوصيل، والتي يتم الاحتفاظ بها عند درجة حرارة التجمد البالغة 1 درجة كلفن. ستقوم هذه الكاشفات بتحويل الفوتونات إلى نبضات كهربائية، والتي ستتم معالجتها بعد ذلك لاستخراج المعلومات الموجودة في الإشارة.

وفي حالة نجاحه، فإن نظام DSOC سيمكن من نقل البيانات بسعة أعلى بكثير من أنظمة الراديو التقليدية، مما يوفر ميغابايت من البيانات في الثانية بدلاً من الكيلوبايت. ستكون هذه التكنولوجيا حاسمة مع استمرار نمو الطلب على البيانات للبعثات الفضائية. في حين أن شبكة هوائيات الفضاء السحيق الحالية تدعم الاتصالات اللاسلكية، إلا أن هناك حاجة إلى بنية تحتية جديدة لأجهزة الليزر الضوئية. تعمل ناسا على تطوير الأنظمة الأرضية اللازمة لدعم DSOC، بما في ذلك جهاز إرسال ليزر عالي الطاقة واستخدام تلسكوب Hale مقاس 200 بوصة في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لتلقي بيانات عالية السرعة من المركبة الفضائية.

ومع ذلك، فإن أحد قيود الليزر الضوئي هو تعرضه للظواهر الطبيعية مثل السحب والدخان والضباب. يمكن أن تتداخل التغطية السحابية مع إرسال الإشارات الضوئية، مما يجعل الاتصالات اللاسلكية بمثابة نسخة احتياطية ضرورية للمهمات المستقبلية التي تستخدم الليزر البصري.

تمثل مهمة المركبة الفضائية Psyche أحدث الجهود المبذولة في استكشاف الكويكبات، بعد عودة عينة OSIRIS-REx الناجحة من بينو. مع استمرار وكالة ناسا في دفع حدود استكشاف الفضاء، يمثل DSOC خطوة مهمة في تمكين نقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي من وجهات بعيدة مثل المريخ.

المصادر: ناسا، ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/مرصد بالومار