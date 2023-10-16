مهمة النفس: استكشاف كويكب ذو قلب معدني

مهمة Psyche هي مشروع تابع لوكالة ناسا لاستكشاف كويكب اسمه 16 Psyche. ويحظى هذا الكويكب تحديدًا باهتمام كبير من العلماء نظرًا لتشابهه مع النواة الحديدية لكوكب ما، وربما حتى نواة الأرض. وتهدف المهمة إلى دراسة تركيب الكويكب وتشكله، وكذلك تحديد جدوى استخراج معادنه الثمينة.

تتشكل الكواكب من خلال عملية تسمى التراكم، حيث تتراكم كتل صغيرة من المواد من خلال الجاذبية والاصطدامات. يتم اكتساب غالبية كتلة الكوكب خلال ملايين السنين القليلة الأولى من عمره. خلال هذه الفترة العنيفة، غالبًا ما تحدث اصطدامات كارثية بين العوالم الشابة، مما يؤدي إلى تدمير بعض الكواكب. ١٦ قد تكون سايكي مثالا على هذا الكوكب «المقزم».

وفقًا للأدلة الحالية، يبدو أن 16 Psyche قد مر بعملية تسمى التمايز، حيث تغوص المواد الأثقل إلى القلب وترتفع المواد الأخف إلى السطح. ومع ذلك، فقد عانى أيضًا من تأثير كارثي مع عالم فتي آخر، مما أدى إلى طمس طبقاته الخارجية وترك بقايا نواة كثيفة غنية بالمعادن مكشوفة.

وتهدف مهمة Psyche إلى التمييز بين النماذج المختلفة لتكوين الكويكب. ومن خلال زيارة 16 Psyche، يأمل العلماء في اختبار النظريات الحالية حول تكوين الكواكب والحصول على نظرة ثاقبة حول بنية قلب الكوكب، والتي لا يمكن ملاحظتها مباشرة على الأرض.

تم تجهيز المركبة الفضائية بأدوات علمية مختلفة، بما في ذلك جهاز تصوير لرسم خرائط سطح الكويكب، وتجربة الجاذبية لتحديد بنيته الداخلية، ومطياف لتحليل محتواه المعدني. تم تصميم أداة معينة، وهي مقياس المغناطيسية، للكشف عن أي مجال مغناطيسي متبقي، مما يشير إلى الماضي المنصهر للكويكب وتمايزه.

إن إكمال المهمة بنجاح سيوفر بيانات لا تقدر بثمن للتحليل ويساهم في فهمنا لتكوين الكواكب. ويمكن أن يكون له أيضًا آثار على مساعي التعدين المستقبلية، حيث أطلقت مجلة فوربس على 16 Psyche اسم "كويكب بقيمة كوادريليون دولار".

المصدر: المحادثة

التعاريف:

– التراكم: عملية التصاق الجزيئات الصغيرة ببعضها تدريجياً لتكوين أجسام أكبر، مثل الكواكب.

– تمايز الكواكب: فصل المواد الداخلية للكوكب إلى طبقات متميزة على أساس الكثافة.

- كوادريليون: رقم يساوي ألف مليون مليون.