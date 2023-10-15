تستكشف مهمة Psyche التابعة لناسا أسرار الكويكب الغني بالمعادن

انطلقت مهمة ناسا Psyche، وهي مشروع تعاوني مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بهدف استكشاف كويكب غني بالمعادن يسمى Psyche. ويعتقد أن هذا الكويكب، الواقع بين المريخ والمشتري، هو نواة كوكب بدائي. ستقوم المهمة بالتحقيق في تكوين الكويكب وخصائصه المغناطيسية باستخدام مقياس المغناطيسية والكاميرات ومطياف أشعة جاما والنيوترونات.

وتم إطلاق المركبة الفضائية، التي تحمل اسم Psyche، في 13 أكتوبر وهي الآن في طريقها إلى الكويكب. ويشتبه العلماء في أن الكويكب سايكي، الذي يبلغ حجمه حجم ولاية ماساتشوستس تقريبًا، مصنوع في المقام الأول من المعدن. إذا كان هذا صحيحًا، فقد يوفر معلومات ثاقبة حول تكوين نواة الأرض الغنية بالمعادن.

يلعب باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أدوارًا حاسمة في دراسات المجال المغناطيسي والجاذبية الخاصة بالبعثة. خريجة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليندي إلكينز تانتون هي الباحث الرئيسي للمهمة، وبنجامين فايس، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هو نائب الباحث الرئيسي.

وستقضي المركبة الفضائية ست سنوات في رحلة بين الكواكب قبل أن تصل إلى المريخ، مما سيقذفها نحو الكويكب. عند وصولها إلى سايكي، ستقضي 26 شهرًا في الدوران حول الصخرة الفضائية ومسحها، وتحليل تكوين سطحها، ورسم خرائط جاذبيتها، وقياس أي مجال مغناطيسي تمتلكه.

يعتقد العلماء أن Psyche قد يمثل حالة من توقف تطور الكواكب. بينما استمرت الأرض والكواكب الصخرية الأخرى في تجميع المواد حول قلوبها الغنية بالمعادن، ربما يكون Psyche قد تعرض لعدة اصطدامات أدت إلى تجريد سطحه الصخري، تاركًا وراءه نواة معدنية عارية. ومن المتوقع أن يحتفظ هذا اللب بالعناصر التي شكلت أيضًا مركز الأرض.

تمثل هذه المهمة المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مركبة فضائية لدراسة كويكب يتكون أساسًا من المعدن. يمكن أن توفر الأفكار المكتسبة من هذا الاستكشاف أدلة مهمة حول الأيام الأولى لتكوين الكوكب.

مصادر:



https://www.nasa.gov/



https://www.mit.edu/