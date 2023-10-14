تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها الاستكشافية إلى الكويكب الغني بالمعادن

بدأت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن الذي يحمل نفس الاسم. تم إطلاق هذه المهمة على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وهي أول مهمة من نوعها لدراسة كويكب يتكون أساسًا من مكونات معدنية.

بعد الهروب من جاذبية الأرض، ستستخدم المركبة الفضائية Psyche الدفع الكهربائي الشمسي لإكمال رحلتها التي تستغرق ست سنوات إلى الكويكب. ومن المقرر أن يصل إلى وجهته في عام 2029، ليغطي مسافة 2.2 مليار ميل تقريبًا. عند وصولها، ستقضي المركبة الفضائية 26 شهرًا في الدوران حول الكويكب، والتقاط الصور، ورسم خرائط للسطح، وجمع البيانات المهمة لتحديد تركيبه.

يُعتقد أن الكويكب Psyche هو من بقايا نواة الكواكب الصغيرة الغنية بالحديد، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تكوين الكواكب الصخرية. ومع عرض يقدر بـ 173 ميلًا، ربما يكون قد تعرض لعدة اصطدامات عالية التأثير خلال المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي، مما أدى إلى تجريد الطبقة الخارجية من المواد الصخرية. يمكن أن توفر دراسة الحالة النفسية نظرة ثاقبة حول تطور نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

وتحمل هذه المهمة أهمية كبيرة نظرا للمحتوى المعدني العالي للكويكب. ويأمل العلماء أن تعزز الاكتشافات التي تم التوصل إليها من دراسة النفس فهمنا لتكوين الكواكب وتكوين النوى الكوكبية.

تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche بأدوات مصممة لتمييز آثار المجال المغناطيسي، وتحليل التركيب الكيميائي للكويكب، وجمع المعلومات حول خصائص سطحه وتركيبه المعدني. كما أنها تحمل تجربة الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، والتي ستقوم بتقييم قدرات الاتصالات البصرية أو الليزرية في الفضاء، مما يوفر رؤى لمهام ناسا المستقبلية.

طوال المهمة، يمكن الوصول إلى تتبع موقع المركبة الفضائية في الوقت الفعلي من خلال عيون ناسا على النظام الشمسي، وهي أداة مجانية لتصور ثلاثي الأبعاد على شبكة الإنترنت.

تمثل هذه المهمة خطوة حاسمة إلى الأمام في استكشافنا للنظام الشمسي، مما يوفر فرصًا قيمة للتعرف على أصول الأجسام الصخرية وتكوين كوكبنا.

مصادر:

– ناسا – مهمة النفس: https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/overview/index.html