رحلة إلى 16 نفسية: مهمة ناسا الطموحة لدراسة كويكب غير عادي

تشرع وكالة ناسا في مهمة فضائية مثيرة تسمى Psyche، والتي تتضمن إرسال مركبة فضائية في رحلة طولها 2.2 مليار ميل إلى كويكب يسمى 16 Psyche. وعلى عكس الصخور الفضائية العادية، يُعتقد أن 16 Psyche هو النواة المعدنية المتبقية لكوكب فقد طبقاته الخارجية منذ زمن بعيد. إذا كانت هذه الفرضية دقيقة، فإن الكويكب لديه القدرة على تقديم معلومات قيمة عن قلب الأرض، حيث من المتوقع أن يكون لكل من 16 Psyche وكوكبنا تركيبات معدنية مماثلة تتكون من الحديد والنيكل.

ومع ذلك، حتى لو كان العلماء مخطئين وتبين أن Psyche هو كائن كوني مختلف، فسيظل ذلك سببًا للاحتفال. في الواقع، فإن الاحتمال الثاني الذي اقترحه الفريق هو أن 16 Psyche يتكون من مادة نشأت بالقرب من الشمس وخضعت لعملية تحول حيث انفصلت ذرات الأكسجين عن ذرات الحديد، تاركة وراءها الشكل المعدني. ولطالما تم وضع نظريات حول هذا النوع من المواد من قبل علماء الكواكب، ولكن لم يتم العثور عليها في النظام الشمسي قبل الآن.

تهدف مهمة Psyche، المقرر إطلاقها في 12 أكتوبر على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، إلى استكشاف هذا الكويكب المثير للاهتمام وربما إعادة كتابة فهمنا للنظام الشمسي المبكر. أحد الجوانب البارزة في هذه المهمة هو استخدام محركات الدفع Hall Effect، وهي نظام دفع يؤين غاز الزينون باستخدام الكهرباء. تخلق الأيونات المشحونة الناتجة مجالًا كهربائيًا، مما يدفع المركبة الفضائية بسرعة مذهلة تبلغ 15 كيلومترًا في الثانية.

بعد الإطلاق، ستبدأ المركبة الفضائية Psyche رحلتها نحو 16 Psyche، بمساعدة محركات الدفع Hall Effect. بمجرد وصوله إلى محيط المريخ، سوف يستخدم مناورة مقلاع الجاذبية للحصول على السرعة اللازمة للوصول إلى الكويكب. عند وصول المركبة الفضائية، ستستخدم العديد من أدوات القياس لدراسة تكوين الكويكب والمجال المغناطيسي، مما يوفر بيانات قيمة ورؤى محتملة حول تكوين النظام الشمسي المبكر.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه المهمة الطموحة ثورة في فهمنا للكويكبات وأصول الأجرام السماوية. ولا شك أن اكتشافات سايكي ستترك بصمة مهمة في مجال علم الفلك، حيث تقدم لنا لمحة عن أسرار جوارنا الكوني.

مصادر:

- إحاطة مهمة ناسا النفسية

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا