تأخرت مهمة ناسا النفسية بسبب سوء الأحوال الجوية

تم تأجيل مهمة ناسا Psyche التي تبلغ قيمتها مليار دولار إلى 13 أكتوبر بسبب الظروف الجوية غير المواتية في موقع الإطلاق. كان من المقرر في الأصل أن يتم إطلاق صاروخ فالكون هيفي في 12 أكتوبر، ولكن تم تأجيله لمدة يوم وسط توقعات الطقس القاتمة بشكل متزايد.

وتهدف مهمة Psyche إلى استكشاف الكويكب الغني بالمعادن 16 Psyche، الواقع في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي. للوصول إلى وجهتها، ستستخدم المركبة الفضائية مزيجًا من الدفع الكهربائي والميكانيكا المدارية. يجب أن يتم الإطلاق قبل 25 أكتوبر، مع إتاحة فترة زمنية محددة واحدة فقط كل يوم. حددت ناسا غدًا الساعة 1419 بالتوقيت العالمي كوقت إطلاق محتمل.

ستستغرق الرحلة إلى الكويكب ما يقرب من ست سنوات، بما في ذلك مساعدة جاذبية المريخ في مايو 2026. ويتوقع العلماء أن تنتهي المهمة في عام 2031، مما يوفر بيانات قيمة حول أصول 16 Psyche. تشير إحدى الفرضيات إلى أن الكويكب يمكن أن يكون نواة الحديد والنيكل المكشوفة لكوكب مبكر، على غرار كوكب الأرض.

كان للتأخير في مهمة Psyche عواقب تتجاوز مجرد إعادة الجدولة. تم إلغاء مهمة يانوس، التي كان من المقرر أصلاً أن ترافق سايكي، بسبب تغييرات المسار الناجمة عن التأخير. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت شركة SpaceX إلى تأجيل مهمة Starlink لاستيعاب الإطلاق القادم.

يوفر استكشاف Psyche فرصة فريدة لاكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب الأرضية وتاريخ الاصطدامات الكونية والتراكم. وعلى الرغم من النكسات، لا يزال العلماء والمهندسون يأملون في أن تبدأ المهمة قريبًا في رحلتها لكشف أسرار 16 Psyche.

مصادر:

– مقال: تأجيل مهمة ناسا النفسية إلى الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية – الفيضانات؟ الرطوبة؟ كلا، الجفاف • السجل

– الصورة: تأجيل مهمة ناسا النفسية حتى عام 2023 بسبب تحديات تقنية – ناسا