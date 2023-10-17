مهمة ناسا النفسية: رحلة إلى قلب كويكب.

أعطت Psyche، إلهة الروح اليونانية، اسمها لجسم سماوي اكتشفه عالم الفلك الإيطالي أنيبال دي غاسباريس عام 1852. واليوم، يبرز الكويكب Psyche، وهو الكويكب السادس عشر الذي يتم اكتشافه على الإطلاق، باعتباره أكبر كويكب من نوع M في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. ويبلغ قطره حوالي 16 كيلومترًا، ويتكون Psyche بشكل أساسي من الحديد والنيكل، مما يشبه نواة الأرض.

وسعيًا لجمع أدلة حول باطن الأرض الذي يتعذر الوصول إليه، أطلقت وكالة ناسا مؤخرًا مركبة فضائية في رحلة مدتها ست سنوات، وقطعت 3.6 مليار كيلومتر للقاء Psyche. يُعتقد أن الكويكبات من النوع M مثل Psyche هي بقايا كواكب دمرت في المراحل الأولى من النظام الشمسي. تعمل هذه العوالم المعدنية بمثابة "مختبرات طبيعية" لدراسة نوى الكواكب.

تعد دراسة قلب الأرض باستخدام الأساليب الحالية أمرًا صعبًا، حيث تقتصر عمليات الرصد على النيازك وعلم الزلازل. توفر النيازك المعدنية لمحات فقط عن التاريخ المبكر للنظام الشمسي، في حين يتطلب علم الزلازل بيانات دقيقة من أجهزة قياس الزلازل، وهي محدودة، خاصة في المحيطات ونصف الكرة الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقات الخارجية للأرض تعيق رؤيتنا المباشرة للنواة.

تهدف مهمة ناسا إلى Psyche إلى استكشاف الكويكب وتحديد ما إذا كان قلبًا منصهرًا لكوكب مدمر يبرد تدريجيًا بمرور الوقت. علاوة على ذلك، تسعى المهمة إلى الكشف عن عمر سطح سايكي، وتركيبه الكيميائي، وما إذا كان يحتوي على عناصر أخف إلى جانب الحديد والنيكل. يمكن أن توفر هذه المعلومات رؤى قيمة حول تطور كوكبنا.

ستقوم المركبة الفضائية المجهزة بمجموعة من الأدوات، بما في ذلك الكاميرات ومقاييس الطيف وأجهزة قياس المغناطيسية، بجمع بيانات حول شكل Psyche وكتلتها وجاذبيتها وإمكانية استكشاف المعادن. وينتظر العلماء بفارغ الصبر تقدم المهمة، ويتوقعون ثروة المعرفة التي ستكشف عنها حول قلب الكويكب والأسرار التي قد يحملها حول عالمنا.

مصادر:

- "مهمة ناسا Psyche جاهزة للإطلاق - وإليك كيف يمكن أن تكشف النقاب عن الأسرار الداخلية للكواكب."

- "مما تتكون الكويكبات؟ عينة تم إرجاعها إلى الأرض تكشف عن العناصر الأساسية للنظام الشمسي.