رحلة إلى قلب النفس: استكشاف العالم الغامض للكويكب

أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية في رحلة مدتها ست سنوات، لمسافة 3.6 مليار كيلومتر، للقاء Psyche، أكبر كويكب من نوع M في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. وتهدف هذه المهمة إلى دراسة سايكي، وهو جرم سماوي يبلغ متوسط ​​قطره 226 كيلومترا. يُعرف Psyche بأنه مصنوع إلى حد كبير من الحديد والنيكل، على غرار نواة الأرض، ويُعتقد أنه بقايا كوكب تم تدميره في السنوات الأولى للنظام الشمسي.

تعد دراسة قلب الكواكب مهمة صعبة، لكن الكويكبات من النوع M مثل Psyche تعمل بمثابة "مختبرات طبيعية" للعلماء. ومن خلال تحليل تركيبة وبنية Psyche، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة للداخل الذي يتعذر الوصول إليه في عالمنا. وهذا مهم بشكل خاص لأن الأساليب الحالية لدراسة قلب الأرض محدودة وغير مباشرة.

يوفر علم الزلازل، الذي يدرس الموجات الزلزالية الناجمة عن الزلازل، بعض المعلومات حول جوهر الأرض. ومع ذلك، فإن موقع النواة تحت الطبقات الخارجية للكوكب يجعل من الصعب الحصول على رؤية واضحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المحدود من أجهزة قياس الزلازل في مناطق معينة يزيد من تقييد فهمنا. وللتغلب على هذه التحديات، يعتمد الباحثون على التجارب المعملية التي تحاكي الضغوط ودرجات الحرارة الشديدة في باطن الأرض. إن الجمع بين البيانات المستمدة من علم الزلازل والتجارب المعملية والمحاكاة الحاسوبية يساعد العلماء على تجميع فهم أكثر شمولاً للنواة.

توفر مهمة Psyche فرصة مثيرة لاستكشاف ألغاز قلوب الكواكب. تهدف وكالة ناسا إلى التحقق مما إذا كان Psyche هو بالفعل قلب كوكب مدمر يبرد ويتصلب تدريجيًا، على غرار قلب الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المهمة بتحليل التركيب الكيميائي للمركبة Psyche وعمرها وشكلها. ستساهم المعلومات التي تم جمعها بواسطة أدوات المركبة الفضائية، مثل الكاميرات وأجهزة قياس الطيف وأجهزة قياس المغناطيسية، في معرفتنا بتطور الأرض واستكشاف المعادن المحتمل في المستقبل.

وبينما تشرع المركبة الفضائية في رحلتها الطويلة، يتوقع العلماء بفارغ الصبر البيانات التي ستجمعها. تعد مهمة Psyche بالكشف عن رؤى جديدة حول أصول الأجرام السماوية وبنيتها، وتسليط الضوء على عالم الكويكبات الغامض.

مصادر:

- المحادثة