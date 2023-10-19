مهمة النفس: استكشاف جوهر الكويكب

وتهدف مهمة Psyche، التي أطلقتها وكالة ناسا، إلى استكشاف الكويكب المسمى Psyche، والذي يعتقد أنه نواة كوكب مدمر. Psyche هو كويكب خاص بسبب تركيبته. ويبلغ متوسط ​​قطره 226 كيلومترًا، وهو أكبر كويكب من النوع M، ويتكون إلى حد كبير من الحديد والنيكل، على غرار نواة الأرض.

الكويكبات من النوع M مثل Psyche هي بقايا كواكب دمرت في المراحل الأولى من النظام الشمسي. أنها توفر فرصة فريدة لدراسة النوى الكوكبية. يمتلك علماء الأرض قدرة محدودة على الوصول إلى قلب الأرض ويعتمدون على طرق غير مباشرة مثل دراسة النيازك المعدنية واستخدام علم الزلازل.

ستوفر المهمة إلى Psyche رؤى قيمة حول المناطق الداخلية التي يتعذر الوصول إليها في كوكبنا. وسوف تتحقق مما إذا كانت Psyche هي النواة الصلبة لكوكب مدمر أم أنها مصنوعة من مادة لم تذوب أبدًا. ستقوم المهمة أيضًا بدراسة عمر سطح الكويكب، والتركيب الكيميائي، والشكل، والكتلة، وتوزيع الجاذبية، وإمكانية استكشاف المعادن.

تم تجهيز المركبة الفضائية بمجموعة من الأدوات، بما في ذلك الكاميرات، وأجهزة قياس الطيف، وأجهزة قياس المغناطيسية، وأجهزة قياس الجاذبية، لجمع البيانات خلال رحلتها التي تستغرق ست سنوات إلى Psyche. يحرص علماء الأرض على تحليل المعلومات التي تم جمعها لتحسين فهمنا لجوهر الأرض وتطورها.

تمثل هذه المهمة فرصة فريدة لدراسة نوى الكواكب بطريقة غير ممكنة حاليًا باستخدام الأساليب المعتمدة على الأرض. يمكن أن توفر النتائج التي توصلت إليها مهمة Psyche رؤى قيمة حول التاريخ المبكر وتكوين كوكبنا.

المصدر: المحادثة