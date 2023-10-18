مهمة ناسا إلى النفس: استكشاف جوهر الكوكب المدمر

شرعت وكالة ناسا في مهمة جديدة لاستكشاف الكويكب Psyche، وهو الكويكب السادس عشر الذي يتم اكتشافه على الإطلاق. ويُعد "سايكي"، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، أكبر كويكب من النوع "M" في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري. ويعتقد أنها بقايا كوكب تم تدميره في السنوات الأولى للنظام الشمسي.

تتكون الكويكبات من النوع M مثل Psyche في الغالب من الحديد والنيكل، على غرار نواة الأرض. ويعتقد العلماء أن دراسة هذه العوالم المعدنية ستوفر معلومات قيمة عن المناطق الداخلية التي يصعب الوصول إليها في كوكبنا.

في الوقت الحالي، فهمنا لجوهر الأرض محدود. نعتمد على طرق غير مباشرة مثل دراسة النيازك المعدنية واستخدام علم الزلازل لتحليل اهتزازات الزلازل. ومع ذلك، هذه الأساليب لها حدودها. تهدف مهمة Psyche إلى توفير منظور جديد من خلال استكشاف جوهر جسم سماوي يشترك في أوجه التشابه مع قلب الأرض.

ستحقق المهمة فيما إذا كانت Psyche في يوم من الأيام عبارة عن نواة ساخنة ومنصهرة تبرد وتتصلب ببطء، مثل نواة الأرض. وستدرس أيضًا التركيب الكيميائي للكويكب وعمره وخصائص سطحه. ومن خلال تحليل هذه العوامل، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تطور الأرض وجمع بيانات قيمة لاستكشاف المعادن في المستقبل.

تم تجهيز المركبة الفضائية بمجموعة من الأدوات بما في ذلك الكاميرات واسعة الطيف، وأجهزة قياس الطيف، وأجهزة قياس المغناطيسية، وأجهزة قياس الجاذبية. ستمكن هذه الأدوات العلماء من جمع البيانات حول شكل Psyche، وكتلته، وتوزيع الجاذبية، والتركيب الكيميائي.

ومن المتوقع أن تستغرق المهمة إلى سايكي ست سنوات وتغطي مسافة 3.6 مليار كيلومتر. وينتظر العلماء بفارغ الصبر نتائج هذه المهمة، والتي ستوفر رؤى جديدة حول أسرار قلب كوكبنا.

المصدر: المحادثة