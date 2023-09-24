تواجه مهمة عودة عينة المريخ التابعة لناسا تحديات وتأخرًا في الجدول الزمني ومخاوف تتعلق بالميزانية

واجه سعي ناسا الطموح لإعادة عينات من المريخ، والمعروفة باسم مهمة عودة عينات المريخ (MSR)، تحديات كبيرة، وفقًا للتقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة. وصف مجلس المراجعة المهمة بأنها معقدة للغاية مع توقعات غير واقعية للميزانية والجدول الزمني. ونتيجة لذلك، أوقفت ناسا خططها لتأكيد التكلفة الرسمية والجدول الزمني، بينما شكلت فريقها الخاص لمراجعة التقرير وتقديم توصيات بشأن مسار المهمة إلى الأمام بحلول الربع الثاني من عام 2024.

تعتبر مهمة MSR واحدة من أكثر المساعي تعقيدًا التي تقوم بها وكالة الفضاء، والتي تتضمن تجميع وإطلاق مركبات فضائية متعددة، بما في ذلك مركبة مدارية ومركبة هبوط وطائرتين هليكوبتر وصاروخ، بهدف الوصول إلى المريخ بحلول عام 2028. ومع ذلك، يقترح مجلس المراجعة أنه ليس هناك أي فرصة تقريبًا لأن تكون مركبة الهبوط والمركبة المدارية جاهزة للإطلاق بحلول عام 2028. وبدلاً من ذلك، يقترح مجلس الإدارة استهداف الاستعداد للإطلاق في عام 2030.

منذ إنشائها، واجهت وكالة ناسا صعوبات في إدارة الميزانية والجدول الزمني لمهمة عودة عينة المريخ. تم تكليف مجلس المراجعة المستقل، الذي تم إنشاؤه في مايو، بتقييم الخطط الفنية وخطط التكلفة والجدول الزمني قبل تأكيد تصميم المهمة. وشددت ساندرا كونيلي، نائبة المدير المساعد للعلوم في وكالة ناسا، على دور مجالس المراجعة المستقلة في تقييم ما إذا كانت الوكالة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف مهمتها ضمن الميزانية المخصصة.

لم يتم الإعلان بعد عن التكلفة الرسمية المقدرة لمهمة MSR. وفي عام 2020، قدرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تكلفة لا تقل عن 7 مليارات دولار، ولكن ظهرت مخاوف بشأن تجاوز الميزانية. يشير التقرير الأخير إلى أن تكلفة دورة حياة المهمة الكاملة ستتراوح على الأرجح بين 8 مليارات دولار و11 مليار دولار.

للبقاء على المسار الصحيح لإطلاق عام 2028، طلبت وكالة ناسا تمويلًا إضافيًا بقيمة 250 مليون دولار للسنة المالية الحالية و250 مليون دولار إضافية في عام 2024. وقد وجهت اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ، في تقريرها عن الميزانية المقترحة لعام 2024، وكالة ناسا لتقديم تقرير ملف تفصيلي للتمويل على أساس سنوي ضمن تكلفة دورة الحياة البالغة 5.3 مليار دولار الموضحة في المسح العقدي لعلوم الكواكب لعام 2022. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء المهمة.

على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالميزانية، فإن مجلس المراجعة المستقل يدرك الأهمية الحاسمة لمهمة عودة عينة المريخ في برنامج استكشاف المريخ التابع لناسا. تحمل المهمة القدرة على الإجابة على الأسئلة الأساسية حول تاريخ المريخ ووجود حياة خارج كوكب الأرض. ويحث التقرير وكالة ناسا على إيصال أهمية المهمة بشكل فعال إلى الجمهور وأصحاب المصلحة، حيث أن لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للمريخ والنظام الشمسي الأوسع.

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مصادر:

- ناسا

- مجلس المراجعة المستقل