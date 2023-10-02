تقاعد التلسكوب الراديوي التابع لناسا لدراسة البقع الشمسية أثناء الكسوف الحلقي للشمس

سيتم استخدام تلسكوب راديوي متقاعد تابع لوكالة ناسا خلال كسوف الشمس الحلقي القادم في 14 أكتوبر لدراسة تأثيرات تغطية القمر للبقع الشمسية. يعد هذا المشروع، المعروف باسم Solar Patrol، جزءًا من برنامج Citizen Science وسيكون بمثابة تجربة تجريبية لتجربة أكبر خلال كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل من العام المقبل. التلسكوب، المسمى Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT)، كان يستخدم سابقًا من قبل وكالة ناسا لدراسة الفضاء السحيق. ويتم تشغيله الآن من قبل الطلاب عن بعد لإجراء دراسات علمية مختلفة، بما في ذلك رسم خريطة للشمس بأطوال موجية راديوية.

خلال فترة الكسوف، ستقوم GAVRT بمراقبة الهالة الداخلية للشمس لدراسة المناطق النشطة والبقع الشمسية. البقع الشمسية هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للشمس يمكن رؤيتها على شكل بقع داكنة على سطحها. وسيركز التلسكوب الراديوي على دراسة هذه المناطق النشطة أثناء مرور القمر فوقها. ومن خلال تحليل الانبعاثات الراديوية بترددات مختلفة، سيتمكن الباحثون من قياس المجال المغناطيسي في طبقات الشمس فوق البقع الشمسية.

في حين أن GAVRT لن تكون قادرة على التقاط صور جذابة بصريًا، إلا أنها ستوفر بيانات قيمة حول سلوك البقع الشمسية أثناء الكسوف. وبما أن القمر يغطي أجزاء مختلفة من البقع الشمسية مع مرور الوقت، فإن الطاقة المجمعة بواسطة الهوائي ستنخفض. سيسمح ذلك للعلماء بتحليل البقع الشمسية بتفاصيل عالية الدقة ومراقبة أي تغييرات في الانبعاثات الراديوية من المناطق النشطة.

ويعتمد نجاح المشروع على وجود البقع الشمسية أثناء الخسوف وهندسة تفاعلها مع القمر. وعلى الرغم من أن الكسوف نفسه لن يكون كليًا أو حلقيًا، إلا أن الظروف المحددة ستحدد ما إذا كان التلسكوب الراديوي يمكنه جمع البيانات اللازمة.

بشكل عام، يوضح هذا المشروع إمكانية إعادة استخدام معدات ناسا المتقاعدة للبحث العلمي وقيمة المبادرات العلمية للمواطنين في توسيع معرفتنا بالكون.

مصادر:

– موقع Space.com: [عنوان المقال]

- ناسا/ مختبر الدفع النفاث- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/ جافرت [حقوق الصورة]