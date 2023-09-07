أحدث صورة لناسا وقوة الباريدوليا

أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا صورة آسرة تعرض ظاهرة رائعة تُعرف باسم الباريدوليا. تحدث الباريدوليا عندما يفسر دماغ الإنسان محفزات بصرية عشوائية ويخلق أنماطًا ذات معنى أو أشياء يمكن التعرف عليها والتي قد لا تكون موجودة بالفعل. هذه الصورة بمثابة شهادة على رغبة الدماغ الفطرية في فهم ما تراه أعيننا.

وفي الصورة، يمكن للمشاهدين ملاحظة تشكيل يشبه الوجه على سطح كوكب بعيد. هذا الترتيب الذي يشبه الوجه هو نتاج الباريدوليا، حيث يحاول العقل البشري تجميع السمات والأشكال المألوفة من أنماط مجردة. إن ميل العقل للتعرف على الوجوه متجذر بعمق في تاريخنا التطوري، حيث أن التعرف على الوجه أمر بالغ الأهمية للتفاعلات الاجتماعية والبقاء على قيد الحياة.

الباريدوليا هي ظاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التعرف على الوجه. ويشمل أيضًا ميلنا لاكتشاف الأشكال أو الأشياء المألوفة في أنماط غير تمثيلية، مثل السحب التي تشبه الحيوانات أو الأشجار، أو رؤية الأشكال في بقع حبر رورشاخ. تسلط هذه الظاهرة المعرفية الضوء على الدافع المتأصل للدماغ لفهم العالم من حولنا، حتى عندما نواجه محفزات بصرية غامضة أو عشوائية.

في حين أن الباريدوليا يمكن أن تقودنا إلى إدراك الروابط أو المعاني التي ليست موجودة في الواقع، إلا أنها حدث طبيعي وغير ضار في كثير من الأحيان. إنه مظهر من مظاهر قدرة دماغنا الرائعة على تفسير وتنظيم المعلومات المرئية.

لقد درس العلماء وعلماء النفس الباريدوليا منذ فترة طويلة للحصول على فهم أعمق للإدراك البشري والإدراك. من خلال التحقيق في كيفية وسبب خلق الدماغ لهذه الأوهام، يأمل الباحثون في فتح رؤى حول كيفية معالجة عقولنا للمعلومات وبناء المعنى من العالم.

تقدم الباريدوليا نافذة على تعقيدات الإدراك البشري، وتعرض القدرات المذهلة لعقلنا. إنه يذكرنا بالطبيعة الذاتية لتفسيراتنا ويعمل بمثابة تذكير للتعامل مع ملاحظاتنا بعقل نقدي ومنفتح.

مصادر:

– ناسا.جوف

– موقع علم النفس اليوم.com