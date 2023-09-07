صورة ناسا الباريدوليا: عندما تخلق أدمغتنا الأوهام

شاركت وكالة ناسا صورة جديدة آسرة تعرض ظاهرة غريبة تسمى الباريدوليا. وتكشف الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، أشكالا في الفضاء تشبه أشياء مألوفة مثل الحيوانات أو وجوه البشر.

الباريدوليا، مشتقة من الكلمتين اليونانيتين بارا ("خطأ") و إيدولون ("صورة" أو "شكل")، تشير إلى ميل الدماغ البشري إلى إدراك أنماط أو أشياء ذات معنى من المحفزات العشوائية أو الغامضة. في الأساس، تحاول أدمغتنا فهم ما تراه أعيننا من خلال خلق شيء غير موجود في الواقع.

في هذه الصورة المحددة، قد يرى المشاهدون مظهر حصان أو تنين يطفو عبر الكون. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأشكال هي مجرد أوهام أنشأها الدماغ البشري، على عكس الأشياء المادية الموجودة في الفضاء.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على الصور الفضائية؛ يحدث في الحياة اليومية أيضًا. على سبيل المثال، رؤية الأشكال في السحب أو العثور على أنماط مألوفة في الأشياء غير الحية هي مظاهر شائعة للباريدوليا.

الباريدوليا هي ميزة رائعة للإدراك البشري توفر نظرة ثاقبة لكيفية تفسير ومعالجة أدمغتنا للمعلومات المرئية. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات آسرة وغريبة للعالم من حولنا، فمن الأهمية بمكان أن نظل مدركين أن هذه التصورات هي نتاج عقولنا وليست حقيقة موضوعية.

مصادر:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.

- الباريدوليا: مقال لمجلة ساينتفيك أمريكان.