المثابرة روفر تحطم الأرقام القياسية من خلال التنقل بشكل مستقل عبر تضاريس المريخ الصعبة

حققت المركبة الفضائية Perseverance التابعة لوكالة ناسا إنجازًا رائعًا من خلال اجتياز حقل صخري كبير بسرعة قياسية على سطح المريخ. لقد استغرق الأمر ثلث الوقت الذي كان يستغرقه سلفه كيوريوسيتي لإنجاز هذه المهمة. تعد رحلة المركبة الناجحة عبر التضاريس الصعبة لـ Snowdrift Peak في Jezero Crater بمثابة شهادة على قدراتها المتقدمة في الملاحة المستقلة.

دخلت المثابرة إلى فوهة جيزيرو في 26 يونيو 2023 بمهمة استكشاف Snowdrift Peak، وهي منطقة صخرية داخل الحفرة. ثبت أن التضاريس أكثر وعورة ومكتظة بالصخور الكبيرة من أي منطقة واجهتها المركبة من قبل. وبدلاً من تجنب هذه العقبة التي كانت ستستغرق أسابيع، قررت بيرسيفيرانس معالجتها مباشرة.

تُعزى قدرة المركبة على التنقل عبر هذه التضاريس الصعبة بشكل أساسي إلى نظام AutoNav المتقدم، والذي يوفر إمكانات القيادة الذاتية. على عكس سابقاتها، تتمتع Perseverance بميزة فريدة حيث يعمل عقلا الكمبيوتر معًا، مما يمكنها من اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي.

بفضل قدرات الملاحة المستقلة الرائعة، تمكنت Perseverance من اجتياز Snowdrift Peak في ما يزيد قليلاً عن شهر، مع قضاء جزء صغير فقط من ذلك الوقت في الحركة الفعلية. وغطت مسافة 2,490 قدمًا (759 مترًا)، متجاوزة المسار الأصلي الذي خططت له ناسا والذي يبلغ 1,706 قدمًا (520 مترًا). سمحت عملية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي لـ AutoNav للمركبة الجوالة بالمناورة حول الصخور التي لم تكن مرئية في الصور المدارية المستخدمة لتخطيط المسار.

سجلت المثابرة أرقامًا قياسية على كوكب المريخ بقدراتها الملاحية. وهي تحمل الرقم القياسي لمسافة القيادة في يوم واحد وهو 1,140.7 قدمًا (347.7 مترًا)، وهو أقل بقليل من ربع ميل. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الرقم القياسي لأطول ملاحة مريخية دون مساعدة بشرية، حيث غطت 2,296.2 قدمًا (699.9 مترًا).

ومع ذلك، لا تزال المركبة تواجه تضاريس أكثر صعوبة في الأيام والأشهر المقبلة، حيث تواصل مهمتها في البحث عن علامات الحياة البيولوجية على المريخ. بدأت مؤخرًا في عبور جدار ماندو، وهو خط قمم على طول الحافة الداخلية للحافة الغربية لجزيرة جيزيرو، مما يمثل تحديات إضافية للمركبة الجوالة ونظام الملاحة التلقائي الخاص بها.

تُظهر إنجازات المثابرة في التنقل بشكل مستقل عبر تضاريس المريخ الصعبة التزامها بتعظيم وقت الاستكشاف العلمي والسعي المستمر للاكتشاف العلمي. تسلط النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن الضوء على القدرات المتقدمة للمركبة، مما يمهد الطريق لمزيد من النتائج المثيرة في المستقبل.

المصدر: المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا تنجز عملية ملاحة ذاتية رائدة (ناسا، 2023)