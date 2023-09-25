المسبار المثابر التابع لناسا يسجل رقمًا قياسيًا بمساعدة AutoNav

حققت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا إنجازًا هامًا من خلال المناورة بنجاح عبر رقعة خطرة من أرض المريخ بمساعدة نظام الملاحة الأوتوماتيكي AutoNav. وقد وفر هذا العمل الفذ للعلماء وقتًا ثمينًا، مما سمح لهم بالتركيز على إجراء المزيد من الأبحاث العلمية.

عادةً ما يقوم فريق المهمة برسم مسار المركبة يدويًا. ومع ذلك، أثبت AutoNav أنه استثنائي في هذه الحالة لأنه قام بتوجيه المثابرة بأمان حول الصخور التي كانت مخفية عن الصور المدارية. صرح ديل سيستو، نائب رئيس مخطط العربة الجوالة في بيرسيفيرانس، أن المنطقة كانت مليئة بالصخور الكبيرة بكثافة، مما يشكل تحديًا. كان التغلب على العقبات سيستغرق أسابيع، مما يترك وقتًا أقل للاستكشاف العلمي. ولذلك قرر الفريق الاعتماد على AutoNav والتنقل مباشرة عبر التضاريس الخطرة.

في أواخر يونيو، دخلت المثابرة إلى حقل الصخور المعروف باسم "Snowdrift Peak"، وبتوجيه من AutoNav، نجحت في اجتياز المنطقة. وبحلول نهاية يوليو/تموز، كانت المركبة قد قطعت مسافة 759 مترًا (0.8 كيلومتر)، أي أطول بقليل من مسافة 520 مترًا (0.5 كيلومتر) التي كانت ستقطعها في خط مستقيم. مكنت مساعدة AutoNav المثابرة من التنقل حول الصخور التي لم تكن مرئية لفريق المهمة، مما يدل على فعالية نظام الملاحة الآلي.

لقد كانت الملاحة الآلية حاسمة بالنسبة لمركبات المريخ التابعة لناسا منذ عام 1997 عندما تمكنت المركبة الجوالة الأولى، سوجورنر، من تجنب الصخور الخطرة باستخدام ملاح قائم على السيليكون. ومع ذلك، احتاجت المركبة إلى التوقف بشكل متكرر لإعادة توجيه نفسها بسبب ذاكرتها المحدودة. قامت المركبات الجوالة اللاحقة بتحسين هذه التقنية، حيث تم تجهيز المثابرة الآن بكاميرات قوية وجهاز كمبيوتر مخصص لمعالجة الصور في الوقت الفعلي. يتيح ذلك لـ AutoNav تخطيط المسار دون مطالبة المركبة بالتوقف واتخاذ القرارات.

كما مكّنها نظام الكمبيوتر المزدوج الخاص بمركبة بيرسيفيرانس من تسجيل أرقام قياسية سابقة على المريخ، بما في ذلك القيادة لمسافة 699.9 مترًا (0.6 كيلومتر) في فوهة جيزيرو دون مراجعة بشرية. شرعت المركبة مؤخرًا في حملتها العلمية الرابعة، لاستكشاف المناطق الداخلية للحافة الغربية لفوهة جيزيرو. ومن المعروف أن هذه المنطقة غنية بالكربونات، مما يوفر معلومات قيمة حول إمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة على المريخ.

ستختبر تحديات الملاحة في هذه التضاريس الجديدة قدرات AutoNav، لكن فريق المهمة واثق ومستعد للتغلب على أي عقبات. تستمر المثابرة في تجاوز التوقعات، وإظهار قيمة أنظمة الملاحة المتقدمة في استكشاف الكوكب الأحمر.

مصادر:

- المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا تحطم الرقم القياسي بمساعدة نظام الملاحة

- مركبات المريخ الجوالة التابعة لناسا: الإقامة والفرصة والروح والفضول