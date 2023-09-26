المسبار المثابر التابع لناسا يسجل أرقامًا قياسية جديدة في السرعة على سطح المريخ

تحرز المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا تقدمًا ملحوظًا على سطح المريخ، حيث حققت أرقامًا قياسية جديدة في السرعة منذ هبوطها في فبراير 2021. وقد غطت Perseverance، المجهزة بطيار كمبيوتر متقدم يسمى AutoNav، مسافة 2,490 قدمًا (759 مترًا) عبر منطقة تُعرف باسم تم الوصول إلى قمة Snowdrift في جزء صغير من الوقت الذي كانت تستغرقه مركبات المريخ الجوالة السابقة.

تساعد تقنية AutoNav، المفصلة في ورقة بحثية حديثة نُشرت في مجلة Science Robotics، المركبة على تقليل وقت القيادة بين النقاط العلمية المثيرة للاهتمام. وصف تايلر ديل سيستو، نائب رئيس مخطط العربة الجوالة في شركة بيرسيفيرانس، التضاريس الصعبة في Snowdrift Peak بأنها مكتظة بالسكان بالصخور الكبيرة. على الرغم من العوائق، قرر الفريق المضي قدمًا بشكل مستقيم بدلاً من اختيار المنعطف الذي كان سيستغرق وقتًا أطول بكثير.

لقد مكّن نظام AutoNav الخاص بـ Perseverance المركبة الجوالة من تسجيل العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك مسافة القيادة ليوم واحد البالغة 1,140.7 قدمًا (347.7 مترًا) وأطول رحلة دون تدخل بشري على ارتفاع 2,296.2 قدمًا (699.9 مترًا). تتيح قدرة الدماغ المزدوج للمركبة، مع نظامي كمبيوتر يعملان معًا، اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي أثناء استكشاف سطح المريخ.

وبينما تواصل بيرسيفيرانس استكشافها، فإنها تواجه الآن تحديات جديدة. لقد بدأت حملتها العلمية الرابعة، بالتنقل عبر "جدار ماندو"، الغني بالكربونات ويمكن أن يقدم معلومات قيمة عن التاريخ البيئي للمريخ والعلامات المحتملة للحياة الميكروبية القديمة. لقد كان تطور مركبات المريخ منذ عام 1997 واضحًا، مع التقدم في الحجم والتنقل والتكنولوجيا. تعد مركبة بيرسيفيرانس، بكاميراتها الأسرع وجهاز الكمبيوتر المخصص لمعالجة الصور، مثالًا رئيسيًا على التقدم المحرز في استكشاف المريخ.

المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا