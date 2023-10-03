تلتقط مركبة المثابرة التابعة لناسا شيطان الغبار المريخي في حفرة جيزيرو

تواصل المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا تقديم رؤى رائعة لبيئة المريخ. في 30 أغسطس 2023، التقطت المركبة صورة لشيطان غبار مريخي يتحرك على طول الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ. تم رصد شيطان الغبار هذا بواسطة Navcams التابع لشركة Perseverance وتم تسجيله في مقطع فيديو مكون من 21 إطارًا تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ.

شياطين الغبار شائعة على كوكب المريخ وتلعب دورًا حاسمًا في نقل الغبار وإعادة توزيعه عبر الكوكب. ويدرس العلماء هذه الظواهر لتحسين فهمهم للغلاف الجوي للمريخ وتعزيز نماذج الطقس. شياطين الغبار على المريخ أضعف وأصغر من تلك الموجودة على الأرض، لكنها لا تزال قادرة على النمو لتصبح أكبر من نظيراتها على الأرض.

ومن خلال الصور التي التقطتها مركبة بيرسيفيرانس، قرر العلماء أن شيطان الغبار الذي تم رصده كان على بعد حوالي 2.5 ميل من موقع المركبة في مكان يسمى "Thorofare Ridge". وتشير التقديرات إلى أنه كان يتحرك بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة ويبلغ عرضه حوالي 200 قدم. في حين أن الجزء السفلي فقط من شيطان الغبار كان مرئيًا في إطار الكاميرا، إلا أن العلماء تمكنوا من تقدير ارتفاعه الكامل من خلال تحليل الظل الذي يلقيه. كان الارتفاع المقدر لشيطان الغبار حوالي 1.2 ميل.

تقوم المثابرة والمركبة الجوالة المصاحبة لها كيوريوسيتي بمراقبة المناطق المحيطة بهما بحثًا عن شياطين الغبار من خلال التقاط صور عادية بالأبيض والأسود في جميع الاتجاهات. تساعد هذه الصور العلماء على تتبع حدوث وسلوك شياطين الغبار على المريخ.

الهدف الأساسي للمثابرة هو علم الأحياء الفلكي، بما في ذلك البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة على المريخ. تهدف المهمة أيضًا إلى توصيف جيولوجيا الكوكب والمناخ الماضي، وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري، وجمع وتخزين الصخور المريخية والثرى الصخري من أجل مهام إعادة العينات المستقبلية.

وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية والبعثات المستقبلية، سيتم استرداد العينات التي تم جمعها من المريخ وإعادتها إلى الأرض لتحليلها بشكل مفصل. تعد مهمة المريخ 2020 هذه جزءًا من مبادرة ناسا الأكبر لاستكشاف القمر إلى المريخ، والتي تتضمن مهمات أرتميس إلى القمر كنقطة انطلاق لاستكشاف الإنسان للمريخ.

المصدر: NASA/JPL-Caltech، تعريفات من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية