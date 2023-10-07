الوجهة التالية لمركبة بيرسيفيرانس روفر: نقطة جورابي

أكملت المركبة الجوالة Perseverance العينة الأساسية الأولى لوحدة الهامش وتستعد الآن لاستكشاف وجهتها التالية في حملة الهامش. المحطة التالية هي موقع يسمى "Jurabi Point"، والذي ترقبه علماء الفريق بشدة حتى قبل الهبوط على المريخ.

قبل التوجه إلى نقطة جورابي، تنهي المركبة تحقيقاتها في مساحة العمل الحالية. بعد جمع البيانات من كشط وحدة الهامش الأول، قامت المركبة برحلة قصيرة، أو "ارتطام"، إلى منطقة اهتمام قريبة. كشفت الصور التي التقطتها كاميرا Mastcam-Z عن بعض الميزات المنحنية في الصخر، وسيوفر التحقيق الموجز باستخدام أدوات علمية عن بعد مثل SuperCam نظرة ثاقبة للهياكل الرسوبية وتاريخ التجوية لوحدة الهامش.

بمجرد اكتمال هذا التحقيق، ستنطلق المركبة على بعد حوالي كيلومتر واحد شمالًا إلى نقطة جورابي. ما يجعل نقطة الجورابي مثيرة للاهتمام من الناحية العلمية هو أنها "مفترق ثلاثي" - مكان تتقاطع فيه ثلاث وحدات جيولوجية مختلفة. وتشمل هذه الوحدات الوحدة الغنية بالصخور، والصخور الرسوبية ذات المروحة العلوية، ووحدة الهامش. ومن خلال استكشاف الاتصالات بين هذه الوحدات، يأمل العلماء في توضيح العلاقات العمرية بينهم وربما أخذ عينة من الصخور، والتي لم تنجح في المحاولة السابقة.

بعد دراسة التقاطع الثلاثي عند نقطة جورابي، تتمثل الخطة التالية للمركبة في التوجه غربًا وتوثيق التغييرات في وحدة الهامش أثناء صعودها. ستختتم حملة الهامش بالقيادة إلى نيريتفا فاليس للمرة الأولى. تغذي قناة النهر هذه المروحة الغربية، وستقوم العربة الجوالة بالتحقق من وحدة صخرية غامضة ذات لون فاتح مكشوفة داخل جدار القناة.

ستوفر رحلة المركبة الجوالة المثابرة القادمة إلى جورابي بوينت وما بعدها رؤى قيمة حول جيولوجيا المريخ وتاريخه، مما يساهم في فهمنا لقابلية الكوكب للسكن في الماضي وإمكانات الحياة عليه.

المصادر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا