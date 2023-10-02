تلتقط مركبة المثابرة روفر شيطان الغبار المذهل على سطح المريخ

التقطت مركبة Perseverance Rover، المستكشف الآلي التابع لناسا على سطح المريخ، صورة مذهلة لشيطان الغبار الشاهق في Thorofare Ridge. وكان شيطان الغبار، الذي يبلغ ارتفاعه 1.2 ميل، يشبه مدخنة تشبه القمع يصعد من خلالها الهواء الساخن.

شياطين الغبار هي ظواهر جوية شائعة على كل من الأرض والمريخ. وتحدث عندما تسخن الشمس الأرض، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء فوقها. عندما يرتفع الهواء الساخن بسرعة، فإنه يخلق حركة دورانية، مما يسحب الهواء البارد والغبار من المناطق المحيطة. وينتج عن هذا دوامة أسطوانية من الغبار الدوامي.

تكشف الصورة الأخيرة التي التقطتها مركبة بيرسيفيرانس عن الحجم المثير للإعجاب لشيطان الغبار الموجود على المريخ. وبفضل كاميراتها عالية الدقة، تمكنت المركبة من تزويد العلماء بصور مفصلة، ​​تعرض التفاصيل المعقدة لهيكل شيطان الغبار.

تحظى شياطين الغبار باهتمام خاص لدى العلماء الذين يدرسون المريخ لأنها يمكن أن تساعد في فهم ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب. ومن خلال مراقبة هذه الظواهر، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول أنماط الرياح والظروف الجوية على الكوكب الأحمر.

إن قدرة المثابرة على التقاط مثل هذه الصور المذهلة هي شهادة على التقدم التكنولوجي المذهل في استكشاف الفضاء. تسمح كاميراته عالية الدقة وقدرات التصوير المتقدمة للعلماء برؤية المريخ بتفاصيل غير مسبوقة.

وباعتبارها المركبة الجوالة الأكثر تطورًا التابعة لناسا حتى الآن، تواصل مركبة بيرسيفيرانس إرسال البيانات والصور القيمة التي تساهم في فهمنا للمريخ. بفضل مثابرتها وتقنياتها المتطورة، تمهد المركبة الفضائية الطريق لمهام فضائية مستقبلية وتقربنا من كشف أسرار كوكب المريخ.

مصادر:

– مركبة المثابرة التابعة لناسا: https://mars.nasa.gov/mars2020/

– شياطين الغبار: نظرة عامة على ظاهرة جوية مشتركة: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي