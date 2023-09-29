تلتقط مركبة ناسا المثابرة شيطان الغبار المريخي أثناء العمل

التقطت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا مقطع فيديو مذهلًا لشيطان غبار مريخي يتحرك عبر الحافة الغربية لفوهة Jezero Crater على المريخ. يُظهر الفيديو، المكون من 21 إطارًا تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ وتم تسريعها 20 مرة، شيطان الغبار وهو يتحرك في اتجاه الشرق إلى الغرب بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة (19 كم/ساعة). توفر اللقطات رؤى قيمة حول هذه الظواهر الجوية التي تلعب دورًا في إعادة توزيع الغبار على الكوكب.

شياطين الغبار على المريخ أضعف وأصغر مقارنة بالأعاصير على الأرض. ومع ذلك، فهي بمثابة آليات لتحريك الغبار حول سطح المريخ. يدرس العلماء هذه الظواهر للحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتعزيز نماذج الطقس. ومن خلال تحليل الصور التي التقطتها مركبة بيرسيفيرانس، قرر علماء المهمة أن شيطان الغبار كان على بعد حوالي 2.5 ميل (4 كيلومترات) من المركبة، وتحديدًا في موقع يشار إليه باسم "Thorofare Ridge". وقدروا عرضه بحوالي 200 قدم (60 مترًا).

على الرغم من أن الجزء السفلي فقط من الدوامة هو الذي يظهر في إطار الكاميرا، إلا أن العلماء تمكنوا من تقدير ارتفاعها الكامل باستخدام الظل الذي تلقيه. بناءً على هذا الظل، يقترحون أن ارتفاع شيطان الغبار يمكن أن يصل إلى حوالي 1.2 ميل (2 كيلومتر) إذا كان عمودًا رأسيًا.

شياطين الغبار أمر شائع على كوكب المريخ، ولكن لا يمكن التنبؤ بظهورها في مواقع محددة. ولرصد هذه الظواهر، تلتقط بيرسيفيرانس وزميلتها كيوريوسيتي صورًا بالأبيض والأسود بانتظام، مما يقلل من كمية البيانات المرسلة إلى الأرض.

إن مهمة المثابرة على المريخ تتجاوز مجرد دراسة شياطين الغبار. ويهدف إلى البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة وتقديم نظرة ثاقبة لجيولوجيا الكوكب والمناخ الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المثابرة أول مهمة لجمع وتخزين الصخور والثرى المريخي من أجل العودة المستقبلية إلى الأرض.

(المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا)

التعاريف:

– شيطان الغبار المريخي: زوبعة أو دوامة من الرياح على سطح المريخ، مكونة من جزيئات الغبار والرمل.

- Jezero Crater: حفرة على سطح المريخ تستكشفها مركبة ناسا المثابرة.

- Navcams: كاميرات الملاحة الموجودة على مركبة Perseverance التي تلتقط الصور لأغراض الملاحة.

– شياطين الغبار: ظواهر جوية على المريخ تعمل على تحريك الغبار وإعادة توزيعه. شياطين الغبار على المريخ أضعف وأصغر مقارنة بالأعاصير على الأرض.

مصادر:

مهمة ناسا المثابرة إلى المريخ: mars.nasa.gov/mars2020/

مختبر ناسا للدفع النفاث: www.jpl.nasa.gov