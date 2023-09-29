تلتقط مركبة المثابرة التابعة لناسا زوبعة مريخية مليئة بالغبار

التقطت المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا مقطع فيديو لشيطان غبار يتحرك على طول الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ. شياطين الغبار أصغر وأضعف من الأعاصير الموجودة على الأرض ولكنها تلعب دورًا مهمًا في تحريك الغبار وإعادة توزيعه على المريخ. يدرس العلماء هذه الظواهر للحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس.

تم تحسين مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة إحدى كاميرات الملاحة الخاصة بالمركبة، ويظهر الجزء السفلي من شيطان الغبار. تم تسجيله في 30 أغسطس 2023، ويتكون من 21 إطارًا تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ. ومن خلال تحليل الصور، قرر علماء المهمة أن شيطان الغبار كان على بعد حوالي 2.5 ميل (4 كيلومترات) في موقع يسمى "Thorofare Ridge". كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة (19 كم / ساعة) ويبلغ عرضها حوالي 200 قدم (60 مترًا).

على الرغم من أن الجزء السفلي البالغ 387 قدمًا (118 مترًا) فقط من الدوامة يمكن رؤيته في إطار الكاميرا، إلا أن العلماء تمكنوا من تقدير ارتفاعها الكامل باستخدام ظل شيطان الغبار. لقد قدروا ارتفاعه بحوالي 1.2 ميل (2 كيلومتر). يمكن أن تنمو شياطين الغبار على المريخ بشكل أكبر بكثير من تلك الموجودة على الأرض وتكون أكثر نشاطًا خلال أشهر الربيع والصيف.

تتشكل شياطين الغبار عندما يرتفع الهواء الدافئ ويمتزج مع أعمدة الهواء الهابطة الباردة. على الرغم من أنها أكثر شيوعًا خلال مواسم معينة، إلا أن ظهورها في مكان معين لا يمكن التنبؤ به. لذلك، تقوم المركبة المثابرة والمركبة الجوالة كيوريوسيتي بمراقبة محيطهما باستمرار بحثًا عن شياطين الغبار، والتقاط الصور بالأبيض والأسود لتقليل نقل البيانات إلى الأرض.

توفر هذه اللقطات معلومات قيمة عن الغلاف الجوي للمريخ وتساهم في فهمنا لأنماط الطقس على الكوكب.

تنويه:

تلتقط مركبة ناسا المثابرة زوبعة مريخية مليئة بالغبار (2023، 29 سبتمبر) تم استرجاعها في 29 سبتمبر 2023. هذه الوثيقة خاضعة لحقوق الطبع والنشر.