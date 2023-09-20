يلتقط مسبار باركر الشمسي لقطات قريبة من الانفجار الشمسي الضخم

حققت مهمة Parker Solar Probe (PSP) إنجازًا كبيرًا من خلال التقاط أول لقطات قريبة لانفجار شمسي. تم الحصول على هذه اللقطات أثناء رحلة المسبار عبر ثوران شمسي هائل في 5 سبتمبر 2022. يتميز الفيديو، الذي شاركه العلماء في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، بقذف كتلي إكليلي قوي بشكل خاص (CME).

والانبعاث الإكليلي الإكليلي عبارة عن انفجارات هائلة من هالة الشمس، أو الغلاف الجوي الخارجي، والتي تساهم في الطقس الفضائي. يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات وأنظمة الملاحة وحتى شبكات الطاقة على الأرض. يعد فهم التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والظواهر السماوية الأخرى أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بتأثير أحداث الطقس الفضائي والتخفيف من تأثيرها.

لقد كان تفاعل الانبعاث الإكليلي الإكليلي مع الغبار الموجود بين الكواكب موضوعًا للاهتمام العلمي على مدى العقدين الماضيين. سلطت الملاحظات الأخيرة التي أجراها مسبار باركر الشمسي الضوء على هذه الظاهرة من خلال إظهار أن الانبعاث الإكليلي يعمل مثل "المكنسة الكهربائية"، حيث يزيل الغبار من طريقه. ويؤكد هذا الاكتشاف نظرية تم طرحها قبل عشرين عاما ولكن لم يتم رصدها حتى الآن.

لعبت عمليات الرصد التي أجراها مسبار باركر الشمسي في الموقع دورًا حاسمًا في هذا الاكتشاف. من الصعب وصف ديناميكيات الغبار في أعقاب الانبعاث الإكليلي من مسافة بعيدة، مما يجعل الملاحظات في الموقع ضرورية. قد توفر ملاحظات المسبار أيضًا نظرة ثاقبة للظواهر الإكليلية الأخرى التي تحدث في الجزء السفلي من الإكليل، مثل سواد الإكليل الناجم عن المناطق منخفضة الكثافة التي غالبًا ما تظهر بعد ثورانات الانبعاث الإكليلي.

تم اكتشاف التفاعل بين الانبعاث الإكليلي والغبار من خلال ملاحظة انخفاض السطوع في الصور الملتقطة بواسطة كاميرا التصوير واسع المجال للمسبار الشمسي (WISPR) الخاصة بمسبار باركر سولار. ويعمل الغبار الموجود بين الكواكب على تشتيت الضوء وزيادة السطوع في المناطق المجاورة له، مما يسمح للعلماء بتحديد استنفاد الغبار. ومن خلال مقارنة البيانات من مدارات متعددة، تمكن الباحثون من عزل الاختلافات الناجمة عن استنفاد الغبار، وتصفية التغييرات الأخرى في الهالة الشمسية.

وعلى الرغم من أهمية هذا الاكتشاف، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الفيزياء وراء التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والغبار الموجود بين الكواكب. ومن المتوقع أن استنزاف الغبار قد يحدث فقط مع أقوى الانبعاث الإكليلي الإكليلي، كما لوحظ في حدث 5 سبتمبر. إن فهم تأثير الغبار بين الكواكب على شكل وسرعة الانبعاث الإكليلي الإكليلي سيعزز بشكل كبير قدرتنا على التنبؤ بالطقس الفضائي.

من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث للتعمق أكثر في هذه العلاقات وجمع رؤى إضافية حول السلوك المعقد للـ CMEs وتفاعلاتها مع البيئة الفضائية.

المرجع مجلة:

غييرمو ستينبورغ، إيفانجيلوس بوريس، راسل أ. هوارد، أنجيلوس فورليداس وفيليب هيس. دراسة الثقوب الإكليلية والانبعاث الإكليلي كمصادر لاستنفاد السطوع المكتشفة في صور PSP/WISPR. مجلة الفيزياء الفلكية. دوي 10.3847/1538-4357/acd2cf