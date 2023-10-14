مسبار ناسا باركر الشمسي يحطم الرقم القياسي للسرعة، ليصبح أسرع جسم من صنع الإنسان مرة أخرى

مرة أخرى، صنع مسبار باركر الشمسي التابع لناسا التاريخ من خلال كونه أسرع جسم تم تسجيله من صنع الإنسان على الإطلاق. خلال تحليق قريب من كوكب الزهرة في 21 أغسطس، تلقى المسبار مساعدة الجاذبية، مما مكنه من الوصول إلى سرعة مذهلة تبلغ 394,736 ميلاً في الساعة (635,266 كم/ساعة) عند اقترابه من سطح الشمس. حطم هذا الرقم القياسي السابق للسرعة البالغ 364,660 ميلاً في الساعة (586,863 كم / ساعة) المسجل في نوفمبر 2021.

لم يحطم مسبار باركر الرقم القياسي للسرعة فحسب، بل سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا للمسافة من خلال اقترابه من سطح الشمس على بعد 4.51 مليون ميل (7.26 مليون كيلومتر) فقط. وهذا أقرب من أي مركبة فضائية دارت حول مدارها من قبل، مما يمثل إنجازًا مهمًا لناسا.

إن مفتاح تحقيق مثل هذه السرعات المذهلة والقرب من الشمس يكمن في التحليق بالقرب من كوكب الزهرة. وأثناء مرور المسبار بالقرب من الكوكب، يمتص كوكب الزهرة بعضًا من الطاقة المدارية للمسبار، مما يسمح له بالاقتراب من الشمس. لدى مسبار باركر الشمسي رحلة جوية أخرى مخطط لها، وخلال اقترابه النهائي من الشمس في أواخر عام 2024، من المتوقع أن يقترب من سطح الشمس بمقدار 3.83 مليون ميل (6.16 مليون كيلومتر). ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرحلة الأخيرة إلى دفع المسبار إلى سرعات أكبر، مما يعزز لقبه باعتباره أسرع جسم من صنع الإنسان على الإطلاق.

تم إطلاقه في أغسطس 2018، وتتمثل المهمة الأساسية لمسبار باركر الشمسي في دراسة هالة الشمس، وهي الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس. ومن خلال فهم كيفية انتقال الحرارة عبر الإكليل، وكذلك كيفية تغيرات البلازما والمجالات المغناطيسية على سطح الشمس، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لظواهر مثل الرياح الشمسية وتحسين قدرتهم على التنبؤ بالطقس الفضائي.

بشكل عام، فإن سعي مسبار باركر الشمسي المستمر للحصول على سجلات جديدة وبيانات لا تقدر بثمن جعله مهمة رائدة في سعينا لكشف أسرار الشمس.

مصادر:

– وكالة ناسا (المقال المصدر)