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مسبار ناسا باركر الشمسي يحطم الرقم القياسي الخاص به باعتباره أسرع جسم من صنع الإنسان

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
مسبار ناسا باركر الشمسي يحطم الرقم القياسي الخاص به باعتباره أسرع جسم من صنع الإنسان

حطم المسبار الشمسي باركر التابع لوكالة ناسا مرة أخرى الرقم القياسي الخاص به، ليصبح أسرع جسم من صنع الإنسان تم تسجيله على الإطلاق. في 27 سبتمبر، وصل المسبار إلى سرعة مذهلة بلغت 394,736 ميلاً في الساعة (635,266 كم/ساعة) أثناء مروره بالقرب من سطح الشمس. وهذا يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 364,660 ميلاً في الساعة (586,863 كم/ساعة) المسجل في نوفمبر 2021. وقد أصبحت هذه السرعة المذهلة ممكنة بفضل مساعدة الجاذبية من التحليق بالقرب من كوكب الزهرة في 21 أغسطس.

بالإضافة إلى سجل سرعته، سجل مسبار باركر الشمسي أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا للمسافة، حيث وصل إلى مسافة 4.51 مليون ميل (7.26 مليون كيلومتر) فقط من سطح الشمس. لم تقم أي مركبة فضائية بالدوران بهذا القرب من الشمس من قبل، مما يمثل إنجازًا مهمًا لناسا.

تلعب تحليقات كوكب الزهرة دورًا حيويًا في مهمة المسبار لدراسة سطح الشمس الحارق. أثناء مرور المسبار بالقرب من كوكب الزهرة، يمتص الكوكب بعضًا من طاقة باركر المدارية، مما يسمح له بالاقتراب أكثر من الشمس. هناك رحلة جوية أخرى مخطط لها، حيث من المتوقع أن يكون أقرب نهج للمسبار من الشمس على بعد 3.83 مليون ميل (6.16 مليون كيلومتر) فقط من السطح في أواخر عام 2024. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى سرعات أكبر خلال رحلته الأخيرة حول الشمس. الشمس.

تم إطلاق مهمة باركر سولار بروب في أغسطس 2018، وهي التعمق في ألغاز هالة الشمس، وهي الطبقة الخارجية من غلافها الجوي. ومن خلال فهم كيفية انتقال الحرارة عبر الإكليل، وكيفية تطور البلازما والمجالات المغناطيسية على سطح الشمس، وكيف تساهم هذه الديناميكيات في ظواهر مثل الرياح الشمسية، يهدف العلماء إلى تحسين توقعاتهم للطقس الفضائي.

تسلط أحدث إنجازات مسبار باركر الشمسي الضوء على أهميته في دفع حدود الاستكشاف والفهم العلمي لنجمنا الشمس.

التعاريف:
– مسبار باركر الشمسي: مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تم إطلاقها عام 2018 لدراسة الهالة الشمسية وفهم الطقس الفضائي بشكل أفضل.
- التحليق بالقرب من كوكب الزهرة: عندما تمر مركبة فضائية بالقرب من كوكب الزهرة، يتم استخدام جاذبيتها لتغيير مسارها وزيادة سرعتها.

مصادر:
- ناسا

By غابرييل بوتا

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