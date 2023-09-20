يجمع مسبار باركر الشمسي التابع لناسا بيانات قيمة عن القذف الكتلي الإكليلي

أبحر مسبار باركر الشمسي، وهو مهمة ناسا الرائدة "لملامسة الشمس"، مؤخرًا عبر قذف كتلي إكليلي (CME)، وهو انفجار شمسي قوي للجسيمات المشحونة. حدث اللقاء في 5 سبتمبر 2022، على الرغم من أن النتائج والأبحاث المحيطة به مفصلة الآن في ورقة بحثية جديدة في مجلة الفيزياء الفلكية.

يمثل هذا الحدث خروجًا كبيرًا عن الدراسة النموذجية للانبعاث الإكليلي الإكليلي، حيث يتم ملاحظتها عادةً من الأرض. ومع ذلك، كان مسبار باركر الشمسي قادرًا على مراقبة هذا الانبعاث الإكليلي عن قرب، حيث تم وضعه على بعد 5.7 مليون ميل فقط من سطح الشمس. سمح هذا القرب للعلماء بجمع بيانات ورؤى لا تقدر بثمن حول التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والغبار الموجود بين الكواكب.

والانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات هائلة من الغلاف الجوي الخارجي للشمس يمكن أن يكون لها آثار شديدة على الطقس الفضائي، بما في ذلك تعطيل الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات وتقنيات الملاحة وشبكات الطاقة على الأرض. إن فهم كيفية تفاعل الانبعاث الإكليلي مع الغبار الموجود بين الكواكب أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بتأثيرها على كوكبنا.

كان اللقاء في شهر سبتمبر الماضي هو المرة الأولى التي يراقب فيها باركر الانبعاث الإكليلي الإكليلي، وكانت النتائج رائعة. لاحظ المسبار أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يفتح مسارًا عبر الغبار بين الكواكب، مما يؤدي إلى إزاحته لمسافة حوالي 6 ملايين ميل من الشمس. ومع ذلك، تم تجديد الغبار على الفور تقريبًا بواسطة جزيئات الغبار بين الكواكب التي تطفو عبر النظام الشمسي.

أكد هذا الاكتشاف نظرية مفادها أن التفاعلات بين الانبعاث الإكليلي والغبار تحدث، مما يوفر للعلماء فهمًا أعمق للديناميكيات داخل هالة الشمس. كانت الملاحظات التي قدمتها كاميرا Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) مفيدة في هذا الاختراق.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والملاحظات لفهم تأثيرات الغبار بين الكواكب بشكل كامل على الانبعاث الإكليلي الإكليلي، فإن هذا الاكتشاف التاريخي يفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف تعقيدات شمسنا وتأثيرها على الطقس الفضائي.

المصادر: ساينتفيك أمريكان، ناسا