يرصد مسبار باركر الشمسي انبعاث كتلة إكليلية يزعج الغبار الموجود بين الكواكب

مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضائية مصممة لدراسة الشمس، واجه مؤخرًا قذفًا كتليًا إكليليًا (CME) وخرج دون أن يصاب بأذى. والانبعاث الإكليلي الإكليلي عبارة عن انفجارات قوية من البلازما من الهالة الشمسية التي يمكن أن تسبب عواصف فضائية وتشكل تهديدًا للأقمار الصناعية ورواد الفضاء والإلكترونيات على الأرض.

كان العلماء متحمسين بشكل خاص لهذا الحدث لأنه أتاح الفرصة لمراقبة الانبعاث الإكليلي عن قرب والتحقق من صحة النظرية المقترحة في عام 2003. ووفقًا للنظرية، فإن الانبعاث الإكليلي الإكليلي لديه القدرة على دفع الغبار الموجود بين الكواكب بعيدًا، والذي يتكون من جزيئات صغيرة متبقية من الكواكب. والكويكبات والمذنبات.

نجحت كاميرا التصوير واسع النطاق للمسبار الشمسي (WISPR) الخاصة بـ Parker Solar Probe في التقاط الضوء المنعكس من جزيئات الغبار الموجودة بين الكواكب. وعلى الرغم من أن الإشارات كانت دقيقة في البداية، إلا أن العلماء تمكنوا من تحسينها عن طريق طرح متوسط ​​سطوع الصور المدارية المماثلة التي تم التقاطها بواسطة WISPR.

ما اكتشفوه هو أن الانبعاث الإكليلي ينفجر الغبار الموجود بين الكواكب على طول مسار يبلغ طوله حوالي 6 ملايين ميل. وشبه العلماء هذا التأثير بالمكنسة الكهربائية، حيث تمتلئ الفجوة التي خلفها الغبار الذي تمت إزالته بسرعة بمزيد من الغبار.

في حين أن هذه الملاحظة تقدم رؤى قيمة حول التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والغبار الموجود بين الكواكب، إلا أنها تثير المزيد من الأسئلة. وبما أن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الفلك تأثير التنظيف هذا، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت جميع الانبعاث الإكليلية الإكليلية لها نفس التأثير على الغبار الموجود بين الكواكب.

ومع ذلك، فإن الحد الأقصى الشمسي القادم، وهي فترة من النشاط الشمسي المتزايد، يوفر فرصة لمزيد من عمليات رصد الانبعاث الإكليلي الإكليلي. قد يكون لدى مسبار باركر الشمسي، إلى جانب المراصد الأخرى، فرص أكبر لدراسة وفهم سلوك هذه الأحداث الشمسية القوية.

نُشرت الدراسة الموثقة لهذا البحث في مجلة الفيزياء الفلكية في 31 مايو 2023.

المصادر: مجلة الفيزياء الفلكية