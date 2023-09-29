مسبار باركر الشمسي التابع لناسا يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، ويوفر نظرة ثاقبة للغلاف الجوي الشمسي

يواصل مسبار باركر الشمسي التابع لناسا تحقيق اكتشافات رائدة أثناء تعمقه في الغلاف الجوي للشمس، وتسليط الضوء على سلوكه الغامض وتأثيره على الطقس الفضائي. حقق المسبار مؤخرًا اقترابه السابع عشر، حيث وصل إلى مسافة 17 مليون ميل (4.51 مليون كيلومتر) فقط من الشمس، مما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لأقرب جسم من صنع الإنسان إلى الشمس.

منذ إطلاقه في أغسطس 2018، حقق مسبار باركر الشمسي رقمًا قياسيًا. وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته المركبة الفضائية هيليوس 2 في عام 1976، مما يجعله أقرب جسم من صنع الإنسان إلى الشمس في التاريخ. وأصبح المسبار أيضًا أول مركبة فضائية تسافر بنجاح عبر الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل.

تتمثل مهمة Parker Solar Probe المجهز بدرع حراري متطور في دراسة هالة الشمس وجمع بيانات مهمة حول بنيتها وأصول الرياح الشمسية والأسرار التي تحيط بها. يعد فهم الأعمال الداخلية للشمس أمرًا ضروريًا للتنبؤ بالتهديدات المحتملة التي يشكلها الطقس الفضائي على شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الطاقة على الأرض والتخفيف من حدتها.

خلال أحد مداراته الأخيرة، طار مسبار باركر الشمسي عبر قذف كتلي إكليلي مكثف (CME)، مما يؤكد صحة النظرية القائلة بأن الانبعاث الإكليلي الكتلي يتفاعل مع الغبار بين الكواكب. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على التنبؤ بالطقس الفضائي.

وعلى الرغم من قربه من الشمس، إلا أن المسبار لا يزال في صحة جيدة. ومن المقرر أن يتم إرسال بيانات الحالة إلى مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية وتوفير بيانات علمية قيمة عن الرياح الشمسية. ستساهم هذه البيانات في فهم أفضل لديناميكيات الشمس المعقدة.

تعتبر إنجازات باركر سولار بروب ذات أهمية كبيرة في مجال استكشاف الفضاء. من خلال كشف أسرار الشمس، يمكن للعلماء فتح معلومات حيوية من شأنها أن تساعد في حماية بنيتنا التحتية التكنولوجية وتعزيز فهمنا للكون.

مصادر:

– بيان صحفي لناسا

- جيزمودو