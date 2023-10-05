مسبار باركر الشمسي التابع لناسا يسجل رقما قياسيا جديدا ويقدم نظرة ثاقبة للغلاف الجوي للشمس

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا إنجازًا آخر من خلال الاقتراب من الشمس أكثر من أي وقت مضى، مما يوفر معلومات قيمة عن الغلاف الجوي الغامض للنجم وتأثيره على الطقس الفضائي. وخلال مداره السابع عشر، اقترب المسبار إلى مسافة 17 مليون ميل من الشمس، محطمًا الرقم القياسي الخاص به.

منذ إطلاقه في أغسطس 2018، حقق مسبار باركر الشمسي أرقامًا قياسية وتخطى الحدود. وقد تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته المركبة الفضائية هيليوس 2 في عام 1976، ليصبح أقرب جسم من صنع الإنسان إلى الشمس. تم تصميم المسبار، المجهز بدرع حراري متطور، لدراسة هالة الشمس وجمع البيانات المهمة لكشف بنيتها، وأصول الرياح الشمسية، والهالة الغامضة نفسها.

يعد فهم ديناميكيات الشمس أمرًا ضروريًا لأن عملياتها يمكن أن تؤثر على الطقس الفضائي، مما يشكل تهديدًا للأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات وحتى شبكات الطاقة الأرضية. لقد أثبت الحدث الأخير الذي شمل تحليق مسبار باركر الشمسي عبر قذف كتلي إكليلي مكثف (CME) صحة نظرية عمرها عقدين من الزمن. وكشفت أن الانفجارات الشمسية القوية تتفاعل مع الغبار بين الكواكب، وهو ما له آثار كبيرة على التنبؤ بالطقس الفضائي.

وأكدت وكالة ناسا أنه على الرغم من قربه من الشمس، إلا أن مسبار باركر الشمسي لا يزال في صحة جيدة. تم إعداد المركبة الفضائية لنقل بيانات الحالة إلى مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في ماريلاند ثم إرسال البيانات العلمية، التي تركز بشكل أساسي على الرياح الشمسية. ستساهم هذه البيانات بشكل أكبر في فهم الباحثين لديناميكيات الشمس المعقدة.

تتمثل مهمة Parker Solar Probe الرائدة في تسليط الضوء على الغلاف الجوي بعيد المنال للشمس، وتوفير بيانات قيمة يمكن أن تساعدنا على فهم النجم الذي يدعم الحياة على الأرض بشكل أفضل.

التعاريف:

– مسبار باركر الشمسي: مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا مصممة لدراسة الشمس وهايلها، مع جمع البيانات لفهم الطقس الفضائي والعمليات الشمسية.

- كورونا: الغلاف الجوي الخارجي للشمس، ويتكون من بلازما شديدة الحرارة.

– الرياح الشمسية: تيار من الجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس والتي تؤثر على طقس الفضاء.

– القذف الكتلي الإكليلي (CME): إطلاق هائل للبلازما والمجالات المغناطيسية من هالة الشمس، مما يؤدي غالبًا إلى عواصف مغنطيسية أرضية على الأرض.

مصادر:

– بيان صحفي لناسا: [الرابط]

– قاموس.كوم

- الموسوعة البريطانية