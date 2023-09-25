يستكشف مسبار باركر الشمسي التابع لناسا انبعاث كتلة إكليلية قوية

صنع مسبار باركر الشمسي التابع لناسا التاريخ من خلال التحليق بأمان عبر واحدة من أقوى عمليات الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs) المسجلة على الإطلاق. تم إطلاق المسبار في عام 2018، وقد تم تصميمه خصيصًا لدراسة نجمنا المحلي، الشمس. وبعد شهرين فقط من إطلاقه، حطم المسبار الرقم القياسي لأقرب مركبة فضائية إلى الشمس. وقد وصل المسبار المجهز بدرع شمسي إلى مسافة 8.5 مليون كيلومتر (5.3 مليون ميل) من سطح الشمس، ومن المتوقع أن يحطم هذا الرقم القياسي مع استمراره في مهمته.

في سبتمبر 2022، طار مسبار باركر الشمسي مباشرة نحو الانبعاث الإكليلي وظل داخل البلازما لبضعة أيام. وقد زود هذا الباحثين ببيانات قيمة حول التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والغبار والحطام الكوني الموجود في نظامنا الشمسي، وهي ظاهرة كانت مجرد نظرية في السابق. أدى الانبعاث الإكليلي الإكليلي إلى إزاحة الحطام الكوني إلى مسافة تبلغ حوالي 9.6 مليون كيلومتر (6 ملايين ميل)، ولكن الفراغ الذي خلقه تم ملئه بسرعة. إن فهم كيفية انتشار الانبعاث الإكليلي عبر الوسط بين الكواكب سيساهم في التنبؤ بالطقس الفضائي الذي يحتمل أن يكون خطيرًا وتتبعه.

كانت مهمة باركر سولار بروب مليئة بالأحداث، حيث أدت البيانات الحديثة إلى تحسين فهمنا للرياح الشمسية عالية السرعة. ومع اقتراب المسبار من الشمس خلال العامين المقبلين، من المتوقع أن تأتي المزيد من الاكتشافات من هذه المهمة الرائدة.

مصادر:

– مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL)