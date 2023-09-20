يلتقط مسبار باركر الشمسي التابع لناسا لقطات قريبة من انفجار شمسي هائل

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا إنجازًا ملحوظًا من خلال التقاط لقطات قريبة لثوران شمسي ضخم. يعرض الفيديو، الذي أصدره العلماء في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، قذفًا كتليًا إكليليًا قويًا للغاية (CME) حدث العام الماضي. والانبعاث الإكليلي الإكليلي عبارة عن أحداث متفجرة يتم خلالها طرد البلازما شديدة الحرارة من الغلاف الجوي للشمس، والتي تتكون من جسيمات مشحونة يمكن أن تعطل الاتصالات اللاسلكية وتسبب اضطرابات مختلفة على الأرض.

وصفت وكالة ناسا الانبعاث الإكليلي الإكليلي الذي واجهه مسبار باركر الشمسي بأنه أحد أقوى الانبعاث الإكليلي المسجل على الإطلاق. ولم ينج المسبار من المواجهة فحسب، بل تمكن أيضًا من التقاط الحدث بأكمله بالكاميرا. تكشف الملاحظات التي أجراها مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية أن الانبعاثات الإكليلية يمكنها إطلاق مجالات مغناطيسية وإطلاق مليارات الأطنان من البلازما بسرعات تتراوح من 60 إلى 1,900 ميل في الثانية. في حالة هذا الانفجار على وجه الخصوص، لوحظ تسارع الجسيمات بما يصل إلى 840 ميلًا في الثانية، مما يوفر بيانات قيمة للعلماء الذين يدرسون الآليات الدافعة وراء هذه الانفجارات.

تم تصميم مسبار باركر الشمسي خصيصًا لدراسة الشمس ويتميز بكونه أسرع مركبة فضائية في التاريخ. ويمكن أن يقترب من مسافة 4 ملايين ميل من سطح الشمس، ويتحمل درجات حرارة شديدة، وذلك بفضل الدرع الحراري المخصص والنظام المستقل الذي يحمي المسبار من انبعاثات الشمس. خلال المواجهة مع CME، أمضى المسبار ما يقرب من يومين في أعقاب موجة الصدمة وخرج سالمًا، مما يوفر للباحثين رؤى غير مسبوقة.

بالإضافة إلى دراسة الانبعاث الإكليلي الإكليلي، قام باحثو ناسا أيضًا بالتحقيق في تأثير العاصفة الشمسية على الغبار بين الكواكب. يعد فهم هذه التفاعلات أمرًا بالغ الأهمية لتحسين التنبؤ بالطقس الفضائي في المستقبل. صرح روس هوارد، عالم الفيزياء في APL، أنهم بدأوا في فهم كيفية تأثير الغبار بين الكواكب على شكل وسرعة الانبعاث الإكليلي.

وقد كشف مسبار باركر الشمسي بالفعل عن ظواهر شمسية مهمة أخرى، مثل مصدر الرياح الشمسية. تساهم هذه الملاحظات في فهمنا للشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي. إن نجاح مهمة باركر سولار بروب يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار نجمنا وتعزيز معرفتنا بالكون.

المصدر: Business Insider