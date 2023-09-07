"MOXIE" ينجح في توليد الأكسجين على المريخ

أكملت مركبة ناسا المثابرة الجولة النهائية لتوليد الأكسجين باستخدام تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع (MOXIE). وأثبت الجهاز أنه تقنية ناجحة لاستخلاص الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، مع تطبيقات محتملة لرواد الفضاء المستقبليين على المريخ.

أنتج MOXIE إجمالي 122 جرامًا من الأكسجين منذ هبوط Perseverance على المريخ في عام 2021. وتجاوز الجهاز التوقعات، حيث أنتج 12 جرامًا من الأكسجين في الساعة بنقاء 98% أو أفضل. في الجولة السادسة عشرة، أنتج MOXIE 16 جرامًا من الأكسجين. قدمت العمليات الناجحة لـ MOXIE رؤى قيمة حول جدوى استخراج الأكسجين على المريخ.

صرح نائب مدير وكالة ناسا، بام ميلروي، أن "أداء MOXIE المثير للإعجاب يظهر أنه من الممكن استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ - الأكسجين الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو الوقود الدافع الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل." تعد القدرة على إنتاج الأكسجين على المريخ أمرًا بالغ الأهمية لدعم الوجود القمري على المدى الطويل، وإنشاء اقتصاد قمري، وفي النهاية تمكين استكشاف الإنسان للمريخ.

يعمل MOXIE باستخدام عملية كهروكيميائية، حيث يتم فصل ذرات الأكسجين عن جزيئات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. يتم تحليل الأكسجين المنتج للنقاء والكمية. ولهذه التكنولوجيا تطبيقات تتجاوز إنتاج الهواء القابل للتنفس، إذ من المحتمل أن تكون بمثابة مصدر للوقود الصاروخي. وبدلاً من حمل كميات كبيرة من الأكسجين من الأرض، يمكن لرواد الفضاء المستقبليين الاعتماد على استخدام الموارد في الموقع للحصول على الموارد اللازمة من المريخ.

لقد كان MOXIE بمثابة عرض تكنولوجي رائد، مما أثر على المجال المتنامي للموارد الفضائية ويلهم التقنيات المستقبلية الأخرى. ستكون الخطوة التالية لناسا هي تطوير نظام واسع النطاق يتضمن مولد أكسجين مشابه لموكسي، بالإضافة إلى طريقة لتخزين وتسييل الأكسجين.

بشكل عام، يشير نجاح MOXIE إلى مستقبل واعد لتوليد الأكسجين على المريخ، مما يمهد الطريق للاستكشاف البشري المستدام واستخدام الموارد على الكوكب الأحمر.

مصادر:

- مهمة ناسا المثابرة روفر

- تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ في ناسا (MOXIE)