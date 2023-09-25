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نجحت مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب إلى الأرض

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 25، 2023
نجحت مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب إلى الأرض

حققت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا هامًا في استكشاف الفضاء من خلال تسليم كبسولة تحتوي على عينات من الصخور والغبار من الكويكب بينو بنجاح إلى الأرض. وهبطت الكبسولة على وجه التحديد في منطقة محددة داخل نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في يوتا بالقرب من سولت ليك سيتي يوم الأحد. تمثل هذه المهمة الرائعة أول عودة لعينة كويكب أمريكية على الإطلاق في التاريخ.

ويعد استرجاع هذه العينات خطوة حاسمة نحو تعميق فهمنا لأصول نظامنا الشمسي وتكوينه. ويصنف الكويكب بينو، الذي تم جمع هذه العينات منه، على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرا. ستوفر الأفكار المكتسبة من تحليل هذه العينات معلومات قيمة حول الكويكبات المماثلة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض.

وفي المرحلة التالية من المهمة، سيقوم فريق OSIRIS-REx بنقل عينة بينو باستخدام علبة غير مفتوحة عبر الطائرة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا والذي يقع في هيوستن، تكساس. وفي المركز، سيقوم العلماء بفحص العينة ووزنها بدقة، وإنشاء جرد للصخور والغبار، وتوزيع أجزاء من بينو على العلماء في جميع أنحاء العالم.

تضمنت رحلة المركبة الفضائية OSIRIS-REx قطع مليارات الأميال للوصول إلى بينو والعودة. تم إطلاق كبسولة العينة باتجاه الغلاف الجوي للأرض أثناء وضعها على بعد حوالي 102,000 كيلومتر. ودخلت الغلاف الجوي للأرض قبالة سواحل كاليفورنيا، ونشرت مظلتين لتثبيت سرعتها وتقليلها. هبطت الكبسولة بلطف بسرعة 11 ميلاً في الساعة.

للتأكد من نقاء العينة، تم نقل الكبسولة على الفور إلى غرفة نظيفة مؤقتة أنشئت داخل حظيرة في ميدان التدريب. يتم تزويده بشكل مستمر بالنيتروجين لمنع التلوث من المواد الأرضية. يعد هذا الاهتمام الدقيق بالحفاظ على نقاء العينة أمرًا بالغ الأهمية للتحليل العلمي.

ستكون العينات التي تم جمعها من بينو موارد لا تقدر بثمن للعلماء في جميع أنحاء العالم. وستتيح اكتشافات خارقة تتعلق بتكوين الكواكب، وأصول المركبات العضوية، ووجود الماء، وأهميتها في نشوء الحياة على الأرض. علاوة على ذلك، ستساهم هذه المهمة في تعزيز معرفتنا بالكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، مما يضمن في نهاية المطاف سلامة ورفاهية البشرية.

مصادر:
- ايانس

By فيكي ستافروبولو

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