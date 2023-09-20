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تعود مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى الأرض بعينات من الكويكب بينو

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
تعود مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى الأرض بعينات من الكويكب بينو

من المقرر أن تعود مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى الأرض في 24 سبتمبر 2023، بعد رحلة استغرقت سبع سنوات في الفضاء. تم إطلاق المهمة، المعروفة رسميًا باسم Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer، في عام 2016 بهدف دراسة الكويكب Bennu، الذي من المحتمل أن يكون تاريخ اصطدامه في 24 سبتمبر 2182.

حلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx فوق الأرض في عام 2017 وهبطت على بينو في عام 2020، ونجحت في جمع المواد الصخرية من موقع العينة المسمى Nightingale. تم تخزين العينة المجمعة في Sample Return Capsule لرحلة العودة إلى الأرض. وفي 10 مايو 2021، ودّعت المركبة الفضائية بينو وبدأت رحلتها إلى الوطن.

بينو هو كويكب صغير قريب من الأرض تم اكتشافه عام 1999. ويصنف على أنه كويكب من النوع B، مما يعني أنه ذو سطح داكن ولونه أزرق طيفي. ويعتبر الكويكب من الآثار القديمة للنظام الشمسي، ويُعتقد أنه لم يشهد تغيرًا جيولوجيًا يذكر منذ تكوينه. ويقدر أن كثافته منخفضة، مما يشير إلى أنه عبارة عن مجموعة فضفاضة من الصخور.

وفقًا للخبراء، لدى بينو فرصة واحدة من بين 1 لضرب الأرض في 2,700 سبتمبر 24. وهذا الحدث الكارثي المحتمل هو أحد الأسباب التي دفعت ناسا إلى اختيار بينو كهدف لمهمة أوزيريس-ريكس.

وستصل المركبة الفضائية إلى الأرض من خلال دخول سريع إلى الغلاف الجوي، يليه نشر المظلات لإبطائها. وبمجرد تسليم العينة، ستبدأ المركبة الفضائية في مهمة جديدة تسمى OSIRIS-APEX وتتجه نحو لقاء مع الكويكب أبوفيس في عام 2029.

مصادر:

- التلغراف

- ناسا

By مامفو بريشيا

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