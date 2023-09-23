المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا ستقوم بتسليم أول عينة من الكويكب على الإطلاق إلى الأرض

من المقرر أن تمر المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بالقرب من الأرض نهاية هذا الأسبوع، حاملة معها عينة تم جمعها من الكويكب بينو. تمثل هذه المهمة التاريخية المرة الأولى التي تحاول فيها وكالة ناسا إعادة مواد من كويكب. تم إطلاق OSIRIS-REx في عام 2016، ووصل إلى بينو في عام 2018، حيث استخدم عصاه المفرغة لجمع الغبار والحصى من سطح الكويكب.

ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بإسقاط العينة في 24 سبتمبر 2023، حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند. وسيتم إطلاق الكبسولة التي تحتوي على العينة من ارتفاع 100,000 ألف كيلومتر وستهبط في صحراء يوتا في الولايات المتحدة. سيتم إرسال أمر الإطلاق من مركز التحكم التابع لشركة لوكهيد مارتن في كولورادو.

بمجرد اعتبار العينة آمنة، سيتم نقلها إلى مختبر نظيف مؤقت في مركز جونسون لرحلات الفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم فهرستها وتحليلها لمدة عامين، من أواخر عام 2023 حتى عام 2025. سيتم فحص ما يقرب من 75٪ من عينة بينو ليتم الحفاظ عليها للبحث في المستقبل.

بعد التحليل، ستتم إعادة تسمية المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى OSIRIS-APEX وستسافر إلى الكويكب القريب من الأرض أبوفيس، وتستقر في مدار حول الصخرة الفضائية بحلول عام 2029.

الكويكب بينو هو جسم صغير يبلغ قطره 500 متر ويدور حول الشمس كل ست سنوات. ويعتقد أنها بقايا صخرة فضائية أكبر بكثير. وفي حين أن هناك فرصة ضئيلة لاصطدامه بالأرض في عام 2182، فإن هدف المهمة هو دراسة تكوين بينو وفهم حالة وتكوين المادة بشكل أفضل في النظام الشمسي المبكر.

تسلط هذه المهمة الاستثنائية الضوء على القدرات الرائعة لوكالة ناسا وتدفع حدود استكشاف الفضاء. ستوفر العينة العائدة من بينو رؤى لا تقدر بثمن حول تاريخ نظامنا الشمسي وتمهد الطريق للمساعي العلمية المستقبلية.

مصادر:

- ناسا