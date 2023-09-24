من المتوقع أن تهبط كبسولة فضائية مع عينة من الكويكب في صحراء يوتا

من المقرر أن تهبط كبسولة فضائية تحمل عينة من المواد الصخرية التي تم جمعها من كويكب بالمظلة في صحراء يوتا يوم الأحد. يمثل هذا العينة الثالثة للكويكب التي يتم إرجاعها إلى الأرض والأكبر حتى الآن. تم جمع العينات بواسطة مهمة OSIRIS-REx، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا وعلماء في جامعة أريزونا.

تم تصميم المركبة الفضائية OSIRIS-REx لجمع عينات من الكويكب الغني بالكربون بينو. التقطت المركبة الفضائية المجهزة بالكاميرات صورًا مهمة وطوّرت خرائط ثلاثية الأبعاد للكويكب. كما قامت بقياس درجة حرارة بينو، ورسمت خريطة لتركيبته المعدنية والكيميائية، واستخدمت الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء لمشاهدته.

قام الذراع الآلي للمركبة الفضائية بجمع الصخور والأوساخ من سطح الكويكب، وإغلاقها داخل كبسولة عودة العينة. وبعد انفصالها عن المركبة الفضائية، بدأت الكبسولة في الهبوط عبر الغلاف الجوي للأرض.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في عام 2016، عندما انطلقت المركبة الفضائية من فلوريدا. وصلت إلى بينو في عام 2018، واتصلت بسطح الكويكب لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا في عام 2020 لجمع العينات. وفي مايو 2021، بدأت المركبة الفضائية رحلة العودة إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تهبط العينة في ميدان الاختبار والتدريب بولاية يوتا في الصحراء الغربية بولاية يوتا يوم الأحد. وسيكون العلماء حاضرين لاستعادة الكبسولة عند الهبوط. لن تحتوي العينة على ملوثات مثل الفيروسات أو البكتيريا، مما يضمن سلامتها. تم اتخاذ احتياطات مماثلة مع عينات المهام السابقة، مثل تلك الموجودة في مهمة أبولو 11 القمرية.

بينو، الكويكب المستهدف لمهمة OSIRIS-REx، هو كويكب صغير غني بالكربون يمر بالقرب نسبيًا من الأرض كل ست سنوات. ويأمل العلماء في دراسة تركيبته لفهم مخاطر وخصائص الكويكبات القريبة من الأرض بشكل أفضل. ويهدفون أيضًا إلى الكشف عن مزيد من المعلومات حول إمكانية توصيل المركبات المكونة للحياة وإمكانية استخراج الماء من الكويكبات كوقود الصواريخ.

بعد المهمة، سيتم إعادة تسمية المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى OSIRIS-APEX وإعادة توجيهها لدراسة كويكب آخر قريب من الأرض، أبوفيس، في عام 2029.

ولمشاهدة التغطية المباشرة لهبوط كبسولة OSIRIS-REx، يمكنكم اتباع الرابط المباشر لناسا.

المصدر: الجزيرة، ناسا