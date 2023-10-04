نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة كويكب إلى الأرض

بعد سنوات من التحضير والعمل الشاق، نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة كبسولة تحتوي على صخور وغبار تم جمعها من الكويكب بينو. هبطت كبسولة عودة العينة في منطقة مستهدفة بالقرب من مدينة سولت ليك بولاية يوتا في 24 سبتمبر. وقبل الهبوط، التقطت المركبة الفضائية الصور النهائية لهبوط الكبسولة نحو الأرض.

تهدف مهمة OSIRIS-REx، والتي تعني الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن — مستكشف Regolith، إلى جمع عينة من Bennu وإعادتها إلى الأرض لتحليلها. وصلت المركبة الفضائية إلى بينو في عام 2018 وأمضت عدة سنوات في دراسة سطح الكويكب قبل جمع عينة في عام 2020.

بعد الهبوط، تم نقل كبسولة عودة العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن. وفي الوقت نفسه، تشرع المركبة الفضائية OSIRIS-APEX، التي أعيدت تسميتها الآن، في مهمة جديدة للقاء الكويكب أبوفيس في عام 2029.

تعد عودة كبسولة العينة إنجازًا كبيرًا لفريق OSIRIS-REx وجهود الاستكشاف التي تقوم بها ناسا. ومن خلال دراسة تكوين الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول أصول النظام الشمسي، وربما اكتشاف موارد قيمة يمكن أن تساعد في استكشاف الفضاء في المستقبل.

مصادر:

- حقوق الصورة: ناسا/غودارد/جامعة أريزونا/لوكهيد مارتن

- الاقتباس: ناسا (2023، 4 أكتوبر) المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تشاهد عينة من مغادرة كبسولة العودة. تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2023.