الكشف عن ما هو غير متوقع: اكتشافات OSIRIS-REx المذهلة على الكويكب بينو

أوزيريس-ريكس هي المهمة الثالثة في التاريخ لجمع عينة من كويكب، وقد زودت العلماء برؤى مذهلة حول العالم الغامض للصخور الفضائية. كشفت رحلة المركبة الفضائية التي استغرقت عامين حول الكويكب بينو عن التنوع والتعقيد المذهلين لهذه الأجرام السماوية.

قبل أوزيريس ريكس، قامت بعثتان أخريان، هايابوسا 1 ونير شوميكر، بدراسة الكويكبات بالتفصيل. ومع ذلك، كانت هايابوسا 1 هي أول من أكد وجود "أكوام الأنقاض"، وهي تجمعات من الصخور والرمل والحصى متماسكة معًا بواسطة قوى الجاذبية الضعيفة.

عندما لاحظ العلماء في البداية بينو من خلال التلسكوبات، توقعوا أن يكون مشابهًا للكويكب إيتوكاوا. ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، اكتشفت OSIRIS-REx منظرًا طبيعيًا صخريًا لا يشبه أي شيء رأوه من قبل. تحدت الصخور المسامية وغريبة الشكل الموجودة على سطح بينو افتراضاتهم السابقة حول تكوين وبنية هذه الصخور الفضائية.

أدرك الباحثون أن هذه الصخور المسامية شديدة الامتصاص، وتتصرف مثل منطقة الانهيار في السيارة أثناء الاصطدامات. وهي تحمي سطح الكويكب عن طريق امتصاص الطاقة من الأجسام الصغيرة المصطدمة، مما يؤدي إلى حفر أقل من المتوقع.

كما حققت OSIRIS-REx اكتشافًا مهمًا حول كثافة الطبقة السطحية لكوكب بينو. وأثناء محاولتها جمع العينات، غرقت المركبة الفضائية في عمق السطح، مما كشف عن أن الطبقة السطحية لها كثافة أقل بكثير من بقية الكويكب.

وقد قدم النهج الذي اتبعته البعثة في جمع العينات، والذي يختلف عن البعثات السابقة، رؤى لا تقدر بثمن. لقد حيرت الاستجابات غير المتوقعة لسطح بينو عند هبوط المركبة الفضائية العلماء، مما ترك لهم المزيد من الأسئلة لاستكشافها.

بشكل عام، تحدت نتائج أوزيريس ريكس الافتراضات السابقة ووسعت فهمنا للكويكبات وطبيعتها المتنوعة. ستساهم هذه الاكتشافات في مهمات الكويكبات المستقبلية وستعزز معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي.

مصادر:

– Space.com: “الكويكب المجاور للكويكب ريوجو غريب ومثير للدهشة”

– ناسا: “الكويكب بينو: هدف أوزيريس-ريكس”