مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا: العودة مع أول عينة من الكويكبات الأمريكية على الإطلاق

يستعد علماء ناسا للمرحلة النهائية من مهمة OSIRIS-REx الرائدة، والتي من المقرر أن تعود إلى الأرض في 24 سبتمبر، حاملة أول عينة من الكويكبات الأمريكية على الإطلاق. يمثل هذا الإنجاز الضخم علامة بارزة في استكشاف الفضاء والبحث العلمي.

OSIRIS-REx، وهي اختصار لـ Origins، Spectral Interpretation، Resource Identification، وSecurity-Regolith Explorer، هي أول مهمة أمريكية مصممة لجمع عينة من كويكب. إنها تعيد المواد من سطح الكويكب بينو، والتي يقدر وزنها بحوالي 8.8 أوقية. وكانت المركبة الفضائية قد جمعت هذه المادة الصخرية خلال مهمة إلى بينو في عام 2020.

وفقًا لموقع Wired، من المقرر الهبوط المتوقع لكبسولة عينة الكويكب يوم الأحد 24 سبتمبر، الساعة 8.25 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8.55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، في صحراء ولاية يوتا بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن عودة العينات إلى الأرض تشكل تحديًا كبيرًا للمهمة. في حين أن المركبة الفضائية نفسها لن تدخل الغلاف الجوي للكوكب، إلا أنها ستطلق طردًا محسوبًا بعناية سيتبع مسارًا محددًا للقيام بهبوط متحكم فيه. يجب أن تكون الكبسولة التي تحتوي على العينة محمية من الحرارة والاهتزازات والتلوث من كوكبنا.

يوضح التقرير أن الزاوية والسرعة الصحيحة أمران حاسمان لنجاح "إسقاط الطرود". إذا دخلت الكبسولة بزاوية شديدة الانحدار، فقد ترتد عن الغلاف الجوي وترسل العينات إلى الفضاء، مما يجعل التعافي مستحيلاً. ومن ناحية أخرى، إذا كانت الزاوية منخفضة جدًا، فإن الكبسولة معرضة لخطر الاحتراق في الغلاف الجوي للأرض.

تحمل العينات التي تحملها مهمة OSIRIS-REx قيمة علمية هائلة. يمكن للكويكبات مثل بينو أن تكون بمثابة "كبسولات زمنية"، حيث توفر نظرة ثاقبة للتاريخ المبكر لنظامنا الشمسي. وستسمح عينة الكويكب للباحثين بدراسة تكوين كوكبنا ونظامنا الشمسي، وكذلك أصول المركبات العضوية التي ربما لعبت دورا في نشوء الحياة على الأرض.

وبمجرد العودة إلى الأرض، سيتم توثيق العينة الثمينة بعناية وحفظها في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وسيتم بعد ذلك توزيعه على العلماء في جميع أنحاء العالم لمزيد من التحليل والبحث.

يفتح هذا الإنجاز الرائع لمهمة OSIRIS-REx آفاقًا جديدة لاستكشاف وفهم كوننا. إنه يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في كشف أسرار بدايات نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- سلكي