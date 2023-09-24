العينات الأولى على الإطلاق من كويكب تهبط بسلام على الأرض في مهمة تاريخية لناسا

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينات من الكويكب بينو إلى الأرض في مهمة رائدة. وهبطت الكبسولة الفضائية التي تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من الصخور ومواد أخرى من الكويكب بسلام في موقع Dugway Proving Ground التابع للجيش الأمريكي في ولاية يوتا. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها ناسا بجمع واستعادة عينات من كويكب.

كانت رحلة استعادة عينات الكويكب شاقة، حيث سافر المسبار OSIRIS-REx أكثر من 4 مليارات ميل للوصول إلى بينو ثم يقوم برحلة العودة. تهدف المهمة إلى تقديم رؤى قيمة حول أصول الحياة على الأرض والأيام الأولى لنظامنا الشمسي.

عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، وصلت الكبسولة إلى سرعات تصل إلى 27,000 ميل في الساعة وشهدت درجات حرارة تصل إلى 5,300 درجة فهرنهايت. ونشرت مظلتها أعلى من المتوقع لكنها هبطت بسلام في صحراء يوتا. وأكدت فرق الإنعاش أن الكبسولة سليمة ولم تتعرض لأي ضرر أثناء الهبوط.

والخطوة التالية هي نقل الكبسولة إلى غرفة الأبحاث المؤقتة في Dugway Proving Ground التابعة للجيش الأمريكي، حيث سيتم فتحها وإعداد العلبة التي تحتوي على عينات الكويكب للنقل مرة أخرى. سيتم بعد ذلك تحميل العينات على متن طائرة ونقلها جواً إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، تكساس.

وبمجرد وصولها إلى مركز جونسون للفضاء، سيتم تقسيم العينات بين المؤسسات العلمية ووكالات الفضاء المختلفة. وستتلقى وكالة ناسا 70% من العينة لتحليلها، بينما سيتم مشاركة 25% مع علماء من مختلف المرافق، و4% ستذهب إلى وكالة الفضاء الكندية، و0.5% لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

يختتم الهبوط الناجح واستعادة عينات الكويكب مهمة استمرت سبع سنوات وواجهت تحديات غير متوقعة، مثل الحاجة إلى إعادة برمجة هبوط المركبة الفضائية بسبب تركيبة بينو. ومع ذلك، فإن النهج الدقيق والمتعمد لفريق OSIRIS-REx مكنهم من التغلب على هذه العقبات وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

المصادر: ناسا