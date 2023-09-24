عينات الكويكب التي تم جمعها بواسطة بعثة أوزوريس ريكس التابعة لناسا في ولاية يوتا

بعد رحلة رائعة استمرت سبع سنوات عبر الفضاء، هبطت كبسولة فضائية تحمل عينات الكويكبات الأولى لناسا بنجاح في صحراء يوتا. كان هذا الإنجاز الكبير بمثابة اختتام مهمة أوزوريس-ريكس، التي هدفت إلى جمع عينات من الركام والغبار من الكويكب بينو القريب من الأرض.

تم إطلاق الكبسولة بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس ريكس على بعد حوالي 63,000 ميل (100,000 كيلومتر) من الأرض. اندفعت نحو كوكبنا بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 27,650 ميلاً في الساعة (44,500 كم / ساعة)، وهبطت في نطاق الاختبار والتدريب العسكري في يوتا قبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (4 مساءً بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

بعد وقت قصير من إطلاق الكبسولة، عكست المركبة الفضائية نفسها، والتي كانت بحجم شاحنة النقل، مسارها وغادرت الأرض باتجاه مهمتها الجديدة. ومن المتوقع استكشاف كويكب آخر اسمه أبوفيس، حيث تقدر مدة الرحلة بست سنوات حتى تصل المركبة الفضائية إلى وجهتها.

يعتقد العلماء المشاركون في مهمة أوزوريس-ريكس أن العينات التي تم جمعها هي بقايا لبنات بناء من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة هذه العينات، يأملون في الحصول على رؤى قيمة حول أصول الأرض والحياة نفسها.

تم إطلاق مهمة أوزوريس-ريكس، والتي تعني "الأصول، والتفسير الطيفي، وتحديد الموارد، ومستكشف الثرى الأمني"، في عام 2016 بميزانية قدرها مليار دولار. بعد الوصول إلى بينو في عام 1، استخدمت المركبة الفضائية عصا فراغية طويلة لجمع الغبار والحصى من سطح الكويكب في عام 2018. وعلى مدار رحلتها، قطعت المركبة الفضائية مسافة مذهلة تبلغ 2020 مليارات ميل (4 مليار كيلومتر).

وتشمل جهود الإنقاذ التي تبذلها وكالة ناسا في ولاية يوتا طائرات هليكوبتر وغرفة نظيفة مؤقتة أقيمت في النطاق. وبعد نجاح عملية استرجاع العينات، من المقرر أن يتم نقلها جواً إلى مختبر جديد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن يوم الاثنين.

يفتح هذا الإنجاز الرائع في استكشاف الفضاء فرصًا جديدة لفهم أصول نظامنا الشمسي وتقديم نظرة ثاقبة حول تكوين الأرض والحياة على كوكبنا.

مصادر:

- وكالة أسوشيتد برس