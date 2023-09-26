كبسولة OSIRIS-REx تصل إلى هيوستن

وصلت أول عينة كويكب أمريكية جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وسيتم تخزين العينة، التي تم تسليمها إلى الأرض في 24 سبتمبر، وتوزيعها على العلماء لتحليلها.

تم نقل العينة إلى هيوستن على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 وهبطت في إلينغتون فيلد. ثم تم نقله إلى ناسا جونسون لمزيد من المعالجة.

في جونسون، سيعمل الفريق في غرفة نظيفة مخصصة مصممة خصيصًا لعينات بينو. تشتمل هذه الغرفة النظيفة على صناديق قفازات مخصصة تحتوي على علبة العينة التي تحتوي على رأس TAGSAM. وتم استخدام رأس TAGSAM لجمع الصخور والغبار من سطح الكويكب بينو في 20 أكتوبر 2020.

وسيتبع العلماء والفنيون عملية مخططة بعناية لإزالة العينة من TAGSAM. سيقومون بوضع العلبة في صندوق القفازات ثم يقومون بتفكيكها للوصول إلى رأس TAGSAM. ومن المتوقع أن يحتوي الرأس على غالبية العينة، وسيتم فهرسة وتخزين كل قطعة من الأجهزة وغبار الكويكبات الموجودة خارجه.

بمجرد اكتمال التفكيك الأولي، سيقوم الباحثون بتحليل غبار الكويكب للحصول على نظرة ثاقبة لخصائصه الكيميائية والمعدنية والفيزيائية. سيوفر هذا التحليل معلومات قيمة حول أنواع الصخور الموجودة في العينة المجمعة.

وتخطط ناسا لمشاركة النتائج الأولية وصور العينة في بث مباشر يوم 11 أكتوبر، مما يسمح للجمهور والعلماء في جميع أنحاء العالم بإلقاء نظرة على هذه اللحظة التاريخية.

مصادر:

مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا