تقترب مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا من الانتهاء من معالجة عينة الكويكب

يحرز فريق معالجة المواد الفلكية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا تقدمًا في معالجة عينة الكويكب التي جمعتها مهمة OSIRIS-REx. لقد نجحوا في إزالة لوحات الشاهد الدائرية من أعلى رأس TAGSAM (آلية الحصول على عينات اللمس والذهاب)، والتي تم استخدامها لمراقبة الظروف البيئية الداخلية للمركبة الفضائية أثناء المهمة. تم تخزين هذه اللوحات بعناية بعيدًا لمعرفة التلوث.

ثم شرع الفريق في إزالة رأس TAGSAM من منصة سطح إلكترونيات الطيران، مما سمح لهم بمشاهدة 24 لوحة تلامس سطحية في الجزء السفلي من الرأس وعينة الكويكب الموجودة أسفله. قامت منصات التلامس هذه بحبس الصخور الدقيقة والغبار من سطح بينو عندما اتصل جامع العينات بالكويكب في أكتوبر 2020. وستوفر المواد الموجودة في منصات التلامس معلومات قيمة حول الظروف على سطح بينو.

بالإضافة إلى المواد السطحية، سيتمكن العلماء أيضًا من دراسة المواد التي تم جمعها من حلقة الالتقاط، وهي القاعدة الآمنة التي تم وضع TAGSAM عليها أثناء حدث جمع العينات. ستوفر هذه العينات، التي تم الحصول عليها من أعماق تصل إلى 19 بوصة تحت السطح، نظرة ثاقبة للمادة الموجودة على أعماق أكبر تحت سطح بينو.

إن جمع هذه العينات الدقيقة ومعالجتها سيمكن العلماء من تحقيق اكتشافات جديدة حول التاريخ الجيولوجي للكويكب بينو، وتاريخ تأثيره، وآثاره على تقييم تأثير الكويكب. سيتم الكشف عن صور العينة المجمعة ونتائج التحليل المبكر خلال حدث مباشر لناسا في 11 أكتوبر.

مصادر:

تقترب عملية تجميع عينة الكويكب OSIRIS-REx التابعة لناسا من الكشف النهائي (2023، 9 أكتوبر) من وكالة ناسا

التعاريف:

أوزيريس ريكس: مهمة ناسا دراسة الكويكب بينو القريب من الأرض وجمع عينة منه للعودة إلى الأرض للدراسة.

الوسم: آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب، وهي الذراع الآلية الموجودة على المركبة الفضائية OSIRIS-REx المستخدمة لجمع عينة من سطح الكويكب.

بينو: الكويكب الذي استهدفته مهمة OSIRIS-REx، والذي يعتقد أنه من بقايا النظام الشمسي المبكر.