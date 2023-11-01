من المقرر أن تستكشف المركبة الفضائية OSIRIS-APEX التابعة لناسا كويكب أبوفيس في عام 2029

تم تمديد مهمتها للمركبة الفضائية الرائدة التابعة لوكالة ناسا، OSIRIS-REx، والمعروفة بجمع عينات من الكويكب بينو وإعادتها إلى الأرض. والهدف التالي في مساره هو كويكب أبوفيس، والذي من المتوقع أن يقوم بالتحليق بالقرب من الأرض في عام 2029. وقد اكتسب أبوفيس، وهو صخرة فضائية يبلغ عرضها 340 مترًا، اهتمام علماء الفلك عندما تم اكتشافه لأول مرة في عام 2004 بسبب احتمالية وجوده. التهديد بالاصطدام بالأرض.

ومن حسن الحظ أن المزيد من الحسابات خففت من حدة هذه المخاوف، مما دفع تاريخ التأثير المقدر إلى ما بعد القرن المقبل. ومع ذلك، يظل أبوفيس محل اهتمام كبير للعلماء بسبب اقترابه من الأرض في السنوات المقبلة. وفي عام 2029، سيصل إلى مسافة 20,000 ألف ميل من كوكبنا، أي أقرب من بعض الأقمار الصناعية الاصطناعية وأقرب عشر مرات من القمر. ويقال إن مثل هذه اللقاءات القريبة مع كويكبات بهذا الحجم تحدث مرة واحدة فقط كل 7,500 عام.

ستصل المركبة الفضائية، التي أعيدت تسميتها الآن بـ OSIRIS-APEX، إلى أبوفيس في 13 أبريل 2029، وستبدأ في التقاط صور للاقتراب قبل أحد عشر يومًا. ويمثل هذا اللقاء الوثيق فرصة فريدة للعلماء لدراسة تأثيرات قوى الجاذبية الأرضية على الكويكب، وتحديدا قوى المد والجزر التي يمكن أن تعطل سطحه وتكشف عن تركيبته الأساسية.

ويصنف أبوفيس على أنه كويكب من النوع S، ويتكون بشكل رئيسي من مواد السيليكات والنيكل والحديد. في المقابل، فإن بينو، الهدف الأولي لـ OSIRIS-REx، هو كويكب من النوع C تهيمن عليه المركبات القائمة على الكربون. ومن خلال دراسة كلا النوعين من الصخور الفضائية، يهدف العلماء إلى تعميق فهمهم لكيفية تشكل الكواكب في النظام الشمسي المبكر.

يقول داني ديلا جوستينا، الباحث الرئيسي في مهمة OSIRIS-APEX: "إن الاقتراب من المريخ هو تجربة طبيعية رائعة". وتعتقد أن هذا اللقاء يمكن أن يكشف عن انهيارات أرضية أو قذف جسيمات، على غرار ذيل المذنب. ومن خلال تحليل هذه الظواهر، يأمل العلماء في جمع رؤى قيمة حول العمليات التي شكلت نظامنا الكوكبي.

بينما تشرع OSIRIS-APEX في مهمتها الجديدة، يواصل باحثو ناسا تحليل العينات التي تم جمعها من بينو. ومع ذلك، فقد واجهوا تحديات في الوصول إلى مادة الكويكب المخزنة في كبسولة المركبة الفضائية. ثبت أن اثنين من أدوات التثبيت الموجودة على رأس TAGSAM، المسؤولة عن الحصول على العينات، يصعب إزالتها. ويعمل فريق ناسا بنشاط على تطوير أساليب جديدة لاستخراج المواد المتبقية مع ضمان الحفاظ عليها ومنع أي تلوث.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المركبة الفضائية OSIRIS-APEX؟

ج: المركبة الفضائية OSIRIS-APEX هي مهمة وكالة ناسا تهدف إلى جمع عينات من الكويكبات وإعادتها إلى الأرض لتحليلها.

س: ما هو الهدف التالي للمركبة الفضائية OSIRIS-APEX؟

ج: الهدف التالي للمركبة الفضائية هو كويكب أبوفيس، الذي سيحلق بالقرب من الأرض في عام 2029.

س: لماذا أبوفيس محل اهتمام العلماء؟

ج: إن أبوفيس مثير للاهتمام لأنه يقدم فرصة فريدة لدراسة تأثيرات قوى الجاذبية الأرضية على سطح الكويكب وتكوينه.

س: ما هي الاختلافات التكوينية بين أبوفيس وبينو؟

ج: يُصنف أبوفيس على أنه كويكب من النوع S، ويتكون من مواد السيليكات والنيكل والحديد، بينما بينو هو كويكب من النوع C تهيمن عليه مركبات الكربون.

س: ما هي التحديات التي واجهها الباحثون في الوصول إلى مواد الكويكب التي جمعتها OSIRIS-APEX؟

ج: واجه الباحثون صعوبات في إزالة اثنين من أدوات التثبيت الموجودة على رأس TAGSAM، المسؤول عن الحصول على العينات. وهم يعملون حاليًا على أساليب جديدة للوصول إلى المواد المتبقية.