تم تسليم عينة كويكب ناجحة إلى الأرض بواسطة مركبة الفضاء OSIRIS-REx

عادت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح إلى الأرض، حاملة معها أول عينة من الكويكب جمعتها وكالة ناسا. وهبطت العينة، المكونة من صخور وتربة تم جمعها من الكويكب بينو، في صحراء يوتا في 24 سبتمبر/أيلول. وكانت كبسولة العينة متفحمة من الخارج بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تعرضت لها أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض. يتم الآن تخزين المحتويات الثمينة بأمان في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث سيقوم العلماء بدراستها لمعرفة المزيد عن نظامنا الشمسي.

مهمة OSIRIS-APEX تحدد مسار كويكب أبوفيس

تشرع المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي أعيدت تسميتها الآن OSIRIS-APEX، في مهمة جديدة لدراسة الكويكب أبوفيس. كان أبوفيس يُعتبر في السابق تهديدًا خطيرًا محتملًا للأرض، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه لا يوجد خطر الاصطدام. وفي عام 2029، سيقترب أبوفيس من الأرض بدرجة كافية بحيث يكون مرئيًا بالعين المجردة. ستذهب OSIRIS-APEX إلى مدار حول أبوفيس خلال هذا الوقت وستدرس الكويكب لمدة 18 شهرًا. وعلى الرغم من أنها لم تعد قادرة على جمع عينة، إلا أن المركبة الفضائية ستستخدم أجهزة الدفع لدفع الغبار والصخور لتحليل سطح أبوفيس.

اكتشاف بقايا محظية يونانية قديمة

اكتشف علماء الآثار الذين يقومون بحفر قبر في إسرائيل ما قد يكون بقايا هيتيرا، أو مومس يونانية قديمة. تم العثور على بقايا جثة المرأة المحترقة داخل الكهف، بالإضافة إلى مرآة برونزية قابلة للطي محفوظة جيدًا. يُعتقد أنها رافقت مسؤولًا حكوميًا أو جنرالًا كبيرًا خلال العصر الهلنستي. توفر المرآة الأصلية النادرة نظرة ثاقبة حول أصولها، ويأمل الباحثون في الكشف عن المزيد من قصتها في المستقبل.

الأطلس العالمي يكشف سر الدوائر الخيالية

الدوائر الخيالية، وهي أنماط نقطية غامضة من الأوساخ القاحلة الموجودة في أعشاب الأراضي الجافة، قد فتنت العلماء لسنوات. كشف أطلس جديد جمعه علماء إسبان باستخدام الذكاء الاصطناعي، أن الدوائر الخيالية موجودة في مئات المواقع حول العالم. ولا يزال سبب هذه الظاهرة مجهولا، لكن الأطلس العالمي سيسهل إجراء المزيد من الأبحاث لفهم سبب ظهور هذه الأنماط. بالإضافة إلى ذلك، توقع العلماء أن تكوين قارة عملاقة ضخمة خلال 250 مليون سنة قد يجعل الأرض غير صالحة للسكن بالنسبة للبشر والثدييات بسبب الحرارة الزائدة.

رائد فضاء يحطم الأرقام القياسية يعود إلى الأرض

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد أن أمضى 371 يومًا في الفضاء، وهو رقم قياسي. لم يتم التخطيط لإقامته الممتدة في البداية، حيث عانت المركبة الفضائية سويوز التي وصل فيها من تسرب سائل التبريد بسبب الحطام الفضائي. تم إرسال مركبة فضائية بديلة إلى محطة الفضاء الدولية، ووصل طاقم جديد في 15 سبتمبر. تعد إقامة روبيو لمدة عام في حالة انعدام الجاذبية هي أطول فترة قضاها رائد فضاء أمريكي في الفضاء. وهو الآن يتكيف مع الحياة على الأرض، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يشعر بأنه طبيعي مرة أخرى. وفي أخبار فضائية أخرى، يستكشف فيلم جديد القصة الملهمة لرائد الفضاء خوسيه هيرنانديز، الذي أصبح أول عامل مهاجر سابق يذهب إلى الفضاء في عام 2009 بعد أن رفضته وكالة ناسا عدة مرات.

مصادر:

– سي إن إن (ظهرت نسخة من هذه القصة في النشرة الإخبارية للعلوم Wonder Theory على قناة CNN. للحصول عليه في صندوق الوارد الخاص بك، قم بالتسجيل مجانًا هنا)