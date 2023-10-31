فتح المريخ: رسم خرائط الجليد المائي تحت الأرض على الكوكب الأحمر

إن الشروع في مهمة بين النجوم ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتقدمًا تكنولوجيًا رائدًا. في حين أننا لا نزال بعيدين عن المغامرة خارج نظامنا النجمي، فإن وكالة ناسا حاليًا في مرحلة التخطيط لمهماتنا الأولى إلى المريخ. وفي محاولة لجعل هذه المهمة أقل صعوبة، تولى العلماء مهمة رسم خريطة للجليد المائي الجوفي المختبئ تحت سطح المريخ، مما يمنح رواد الفضاء المستقبليين فهمًا أفضل لمكان العثور على الموارد الحيوية.

من المعروف منذ زمن طويل أن الماء على شكل جليد منتشر على سطحه، يحمل المريخ مفتاح استمرار الحياة من خلال احتياطيات المياه هذه. ومع ذلك، فإن معظم الجليد يتركز في القطبين، مما يجعل من الصعب الوصول إليه. كما هو الحال مع الأرض، فإن المناطق القطبية للمريخ باردة للغاية وغير مضيافة، مما يجعلها وجهات غير مرجحة للغاية للبعثات البشرية المستقبلية.

ولمواجهة هذا التحدي، يستخدم مشروع رسم خرائط الجليد المائي تحت السطح (SWIM) التابع لناسا البيانات التي تم جمعها بواسطة مركبات فضائية مختلفة للمريخ، بما في ذلك مركبة استكشاف المريخ المدارية، ومركبة مارس أوديسي 2001، ومركبة المسح العالمية للمريخ. الهدف من هذا المشروع هو تحديد المواقع الواعدة لمحميات الجليد الجوفية.

تضمنت عملية التحقق لمشروع SWIM اكتشاف حفرة صدمية حديثة على المريخ يبلغ قطرها 492 قدمًا. ومن خلال هذه الحفرة، نجح العلماء في تأكيد دقة نظام رسم الخرائط الخاص بهم من خلال الكشف عن جليد الماء المتجمد تحت سطح المريخ. وبتشجيع من النتائج التي توصلوا إليها، قاموا بتوسيع نطاق استكشافهم ووضعوا خريطة جليدية شاملة للمريخ تحت الأرض.

وتكمن أهمية مشروع رسم الخرائط هذا في تحديده لمخازن الجليد في خطوط العرض الوسطى الشمالية، حيث يكون الغلاف الجوي المريخي أكثر سمكًا قليلاً. هذه الخاصية الجوية تجعل من الأفضل للمركبة الفضائية أن تتباطأ أثناء الدخول. إذا صحت دقة الخريطة، فمن المحتمل أن يتمكن مستكشفو المريخ المستقبليون من الوصول إلى إمدادات جاهزة من المياه المجمدة، مما يقلل الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من الأرض. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذه المياه المريخية لأغراض مختلفة، مثل مياه الشرب، بالإضافة إلى تقسيمها إلى هيدروجين وأكسجين لاستنشاق الهواء ووقود الصواريخ.

يعد فهم التضاريس وتحديد الموارد الأساسية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الاستكشاف البشري للمريخ أو أي وجهة أخرى خارج كوكب الأرض. ومن خلال رسم خرائط الجليد المائي المخفي تحت الأرض، يمهد العلماء الطريق لرواد الفضاء المستقبليين للتنقل بثقة أثناء شروعهم في هذه الرحلة غير العادية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما أهمية رسم خرائط الجليد المائي الجوفي على المريخ؟

يعد رسم خرائط الجليد المائي تحت سطح المريخ أمرًا بالغ الأهمية لأنه يسمح لرواد الفضاء المستقبليين بتحديد المواقع التي يمكن الوصول فيها إلى الموارد الحيوية، مثل الماء. يمكن لهذه المعرفة أن تقلل بشكل كبير من كمية الموارد التي يحتاجون إلى حملها من الأرض وتجعل مهامهم أكثر استدامة.

2. كيف تقوم ناسا برسم خرائط الجليد المائي الجوفي على المريخ؟

يجمع مشروع رسم خرائط الجليد المائي تحت السطح (SWIM) التابع لناسا بيانات من مركبات فضائية مختلفة للمريخ، بما في ذلك Mars Reconnaissance Orbiter وMars Global Surveyor، لتحديد المواقع الأكثر احتمالية لاحتياطيات الجليد الجوفية. يستخدم المشروع أدوات علمية مختلفة لتحليل سطح المريخ واستنتاج وجود الجليد المائي.

3. ما هي الآثار المترتبة على العثور على الجليد الجوفي على كوكب المريخ؟

إن اكتشاف ورسم خرائط الجليد الجوفي على سطح المريخ له آثار مهمة على الاستكشاف البشري في المستقبل. يمكن أن يوفر الوصول إلى الجليد المائي مياه الشرب لرواد الفضاء، بالإضافة إلى استخدامه لتوليد الهواء القابل للتنفس ووقود الصواريخ من خلال تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

4. أين يتركز جليد الماء الجوفي على كوكب المريخ؟

في حين أن المريخ لديه جليد مائي منتشر عبر سطحه، فإن غالبية الجليد يتركز في القطبين. ومع ذلك، فقد حدد مشروع SWIM أيضًا مخازن جليدية واعدة في خطوط العرض الوسطى الشمالية، حيث يجعل الغلاف الجوي المريخي الأكثر سمكًا مكانًا مثاليًا لدخول المركبات الفضائية وإبطاء سرعتها.