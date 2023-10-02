ناسا آفاق جديدة لتوسيع المهمة، والتركيز على بيانات الفيزياء الشمسية

أعلنت وكالة ناسا عن خطة محدثة لمركبتها الفضائية نيو هورايزنز لمواصلة استكشاف النظام الشمسي الخارجي. بدءًا من السنة المالية 2025، ستحول نيو هورايزنز تركيزها إلى جمع بيانات فريدة من نوعها في مجال الفيزياء الشمسية خلال وضع عمليات ممتد ومنخفض النشاط. يسمح هذا المسار الجديد أيضًا بإمكانية التحليق قريبًا في المستقبل لجسم حزام كويبر، في حالة تحديده.

تم اتخاذ قرار تمديد المهمة حتى خروج المركبة الفضائية من حزام كويبر في عام 2028 حتى عام 2029 للاستفادة الكاملة من موقع نيو هورايزنز في نظامنا الشمسي وقدرتها على الإجابة على الأسئلة المهمة حول غلافنا الشمسي. سيتم تمويل المهمة الممتدة بشكل أساسي من قبل قسم علوم الكواكب التابع لناسا، وستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل قسمي الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعين لناسا.

من أجل استيعاب العمليات الموسعة لنيو هورايزنز، ستقوم ناسا بتقييم تأثير الميزانية وإجراء التعديلات ضمن برنامج نيو فرونتيرز، بما في ذلك إعادة التوازن لتمويل البحوث العلمية وتحليل البيانات. وقد يؤثر هذا على المشاريع المستقبلية داخل البرنامج.

لقد قدمت نيوهورايزنز، التي تم إطلاقها في عام 2006، بالفعل رؤى قيمة حول الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي. أكملت مهمتها الأساسية بزيارة الكوكب القزم بلوتو وحلقت لاحقًا بالقرب من جسم حزام كويبر أروكوث. سوف يساهم الاستكشاف المستمر للمركبة الفضائية في فهمنا لتكوين نظامنا الشمسي ويوفر فرصًا للعلوم متعددة التخصصات.

المصدر: ناسا

ملاحظة: هذه المقالة عبارة عن ملخص لمقال المصدر الأصلي الذي نشرته وكالة ناسا في 2 أكتوبر 2023، والذي يمكن العثور عليه على عنوان URL التالي: [أدخل عنوان URL هنا]